Κορονοϊός - Γαλλία: Νέα μέτρα μπροστά στο τέταρτο κύμα

Η Γαλλία αντιμέτωπη με μια υγειονομική κατάσταση που συνεχίζει να επιδεινώνεται και παραμένει ανησυχητική.

Νέο υγειονομικό πρωτόκολλο στα σχολεία, γενίκευση του υγειονομικού πιστοποιητικού στις 9 Αυγούστου, κήρυξη κατάστασης έκτακτης υγειονομικής ανάγκης στις γαλλικές Αντίλλες: η Γαλλία υιοθετεί μια νέα σειρά μέτρων προκειμένου να περιορίσει την εξάπλωση της Covid-19, εναντίον της οποίας έχει εμβολιαστεί πάνω από το 50% του πληθυσμού της.

Μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, του οποίου προήδρευσε μέσω βιντεοδιάσκεψης ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, από το αεροσκάφος με το οποίο ταξίδευε για επίσημη επίσκεψη στην Πολυνησία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για μια υγειονομική κατάσταση «που συνεχίζει να επιδεινώνεται και παραμένει ανησυχητική». «Μετράμε ήδη περισσότερα από 19.000 κρούσματα την ημέρα κατά μέσο όρο, πρόκειται για ένα ποσοστό 97% μεγαλύτερο σε σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα», υπογράμμισε ο Γκαμπριέλ Ατάλ, περιγράφοντας έναν χάρτη της Γαλλίας «σχεδόν ολόκληρο κόκκινο».

Η κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης θα κηρυχθεί επομένως απόψε στη Γουαδελούπη, τον Άγιο Μαρτίνο και τον Άγιο Βαρθολομαίο, λόγω ενός υψηλού δείκτη επίπτωσης και μιας πολύ μικρής εμβολιαστικής κάλυψης σε αυτά τα τρία γαλλικά νησιά των Αντιλλών. Η Γαλλία ξεπέρασε χθες το βράδι το όριο του 50% του πληθυσμού της που έχει πλήρως εμβολιαστεί, ένα επίπεδο που θεωρείται ότι απέχει πολύ από το όριο συλλογικής ανοσίας, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 90% με τη νέα παραλλαγή Δέλτα.

Ένας νέος νόμος σχετικά με μέτρα αντί-Covid, μεταξύ αυτών το υγειονομικό πάσο, θα τεθεί σε ισχύ στις 9 Αυγούστου, έγινε επίσης γνωστό από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δηλαδή τέσσερις ημέρες μετά την απόφαση που αναμένεται από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Το πάσο (αρνητικό τεστ Covid, πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης) είναι ήδη υποχρεωτικό στη Γαλλία από τις 21 Ιουλίου σε χώρους ψυχαγωγίας και πολιτισμού (κινηματογράφοι, μουσεία…), όπου συγκεντρώνονται περισσότερα από 50 άτομα. Όμως, ο νέος νόμος προβλέπει την επέκτασή του στα καφέ- εστιατόρια, σε εμπορικές εκθέσεις, σε τρένα μακρινών αποστάσεων, σε πτήσεις εσωτερικού. Στους κατόχους εισιτηρίων τρένων που θα διαγιγνώσκονται θετικοί σε τεστ θα επιστρέφεται το ποσό που έχουν καταβάλει, όπως συμβαίνει στις αερομεταφορές.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εθνικής Παιδείας, Ζαν Μισέλ Μπλανκέρ, ανακοίνωσε χθες ότι κατά την επιστροφή στη νέα σχολική χρονιά, οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να παρακολουθούν μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης, εφόσον εντοπιστεί ένα κρούσμα Covid στην τάξη του, ενώ οι τάξεις του δημοτικού (6-11 ετών) θα πρέπει να κλείνουν από το πρώτο κρούσμα. Η έξαρση των μολύνσεων συνεχίστηκε με 26.871 καταγεγραμμένα κρούσματα χθες, τον υψηλότερο αριθμό από τα τέλη Απριλίου.

