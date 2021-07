Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Κορακάκη: Σε τροχιά πρόκρισης στον τελικό των 25 μ. σπορ πιστόλι

Η Ολυμπιονίκης του Ρίο ντε Τζανέιρο έδειξε σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.

Καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στον τελικό των 25μ. σπορ πιστόλι, έκανε η Άννα Κορακάκη. Η Ελληνίδα, δις Ολυμπιονίκης, πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και με επίδοση 294/300 στις βολές ακριβείας, κατέλαβε τη 2η θέση. Η συμμετοχή στον τελικό, θα κριθεί την Παρασκευή μετά τον προκριματικό γύρο rapid.

Η Άννα Κορακάκη δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και θα επιδιώξει να υπερασπισθεί το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο αγώνισμα, το 2016 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο.

Η Ολυμπιονίκης του Ρίο ντε Τζανέιρο χαρακτήρισε δύσκολο τον αγώνα, αλλά έμεινε ικανοποιημένη με τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πίεση, σε δηλώσεις της. «Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Έχουν όλοι οι αθλητές πίεση. Κατάφερα να διαχειριστώ την πίεση. Είμαστε ακριβώς στα μισά. Για κάθε αθλήτρια δεν μπορεί να πεις κανείς τίποτα. Η κατάταξη που βλέπετε σήμερα μπορεί να αλλάξει αύριο. Με τον πατέρα μου μιλούσαμε καθαρά για τεχνικά θέματα και για τη διαχείριση του άγχος μου στις βολές. Αυτό γίνεται για να αποφορτιστεί ο σκοπευτής ή η σκοπεύτρια. Μας δίνεται αυτή η ευκαιρία ζητώντας σχετική άδεια».

Η Άννα Κορακάκη πρόσθεσε: «Δεν αισθάνομαι την πίεση. Θα με δυσκόλευε στον αγώνα. Είμαι προσηλωμένη στο τι πρέπει να κάνω στον αγώνα και τι όχι. Είναι πολύ μεγάλο ατού το γεγονός ότι το σκοπευτήριο του δεύτερου προκριματικού είναι ίδιο με αυτό που θα γίνει ο τελικός».

