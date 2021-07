Κοινωνία

Αθώωση 5 χρόνια μετά τη καταδίκη σε ισόβια: Ο Σάκης Κεχαγιόχλου εξηγεί στον ΑΝΤ1 τι συνέβη (βίντεο)

Ο πελάτης του πέρασε πέντε χρόνια στη φυλακή, αλλά τελικά δικαιώθηκε στο Εφετείο, όπου αθωώθηκε ομόφωνα.

Για μία απίστευτη στα δικαστικά χρονικά υπόθεση, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί” ο γνωστός ποινικολόγος, Σάκης Κεχαγιόγλου.

Ένας πελάτης του, ένας έμπορος πολύτιμων λίθων, κατηγορήθηκε το 2015 για εισαγωγή ναρκωτικών στην Ελλάδα, καθώς και για εγκληματική οργάνωση. Συνελήφθη και καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη συν 6 χρόνια.

Πέρασε πέντε χρόνια στη φυλακή, μέχρι να έρθει η ώρα του Εφετείου. Εκεί, όμως, αθωώθηκε ομόφωνα και πανηγυρικά!

«Ποιος θα δώσει σε αυτόν τον άνθρωπο τα 5 χρόνια της ζωής του πίσω;», διερωτήθηκε ο κ. Κεχαγιόχλου, υπογραμμίζοντας πως δεν κατηγορεί τους δικαστές που τον δίκασαν στο πρωτόδικο δικαστήριο, συμπληρώνοντας πως για αυτό υπάρχει και ο δεύτερος βαθμός της Δικαιοσύνης και μετά το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο για να διορθώνει τα λάθη της πρωτόδικης απόφασης.

«Οι δικαστές του Εφετείου βρήκαν το θάρρος και έφυγαν μακριά από αυθαίρετες κρίσεις και έωλα συμπεράσματα των διωκτικών Αρχών και απέδωσαν Δικαιοσύνη», είπε ο πολύπειρος ποινικολόγος, προσθέτοντας πως ανακουφισμένος ο πελάτης του, ξέσπασε σε κλάματα ακούγοντας την ετυμηγορία.

Με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο κ. Κεχαγιόγλου τόνισε πως «ο κόσμος να μη θεωρεί πως μία προφυλάκιση σημαίνει ενοχή και καταδίκη ως το τέλος. Ο άνθρωπος αυτός αθωώθηκε και παραδόθηκε “λευκός” στην κοινωνία».

