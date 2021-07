Κόσμος

Ουκρανία: Τραγωδία με συντριβή αεροσκάφους σε σπίτι (βίντεο)

Νεκροί όλοι οι επιβαίνοντες στο μοιραίο αεροσκάφος. Αδιευκρίνιστα τα αίτια του δυστυχήματος.

Ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε σπίτι στην Πρικαρπάτια της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα 4 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο.

Τα θύματα είναι ο 40χρονος πιλότος και οι τρεις επιβαίνοντες στο μοιραίο αεροπλάνο, ενώ από θαύμα δεν χάθηκαν άλλες ζωές, καθώς στο σπίτι ήταν εκείνη την ώρα μέλη της οικογένειας.

Αμέσως μετά τη συντριβή του αεροσκάφους, η οροφή του σπιτιού τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ συντρίμμια διασκορπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως λίγα λεπτά πριν από το δυστύχημα, είδαν το αεροσκάφος να πραγματοποιεί “ακροβατικά” σε μικρό ύψος από το έδαφος.

