Πολιτική

Πόθεν έσχες - Αλέξης Τσίπρας: η δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι περιλαμβάνει η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα “πόθεν έσχες” για την οικονομική χρήση του 2019 όσων είναι υπόχρεοι κατάθεσης στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε εισοδήματα ύψους 32.961,68 ευρώ από βουλευτική αποζημίωση και αποζημίωση Πρωθυπουργού, καθώς και 34.424,05 από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφοράς. Η σύντροφός του, Μπέτυ Μπαζιάνα, δήλωσε 19.355,78 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες.

Ο κ. Τσίπρας δεν διαθέτει μετοχές ή θυρίδες σε κάποια τράπεζα, ούτε έχει συμμετοχές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει τραπεζικούς λογαριασμούς που συνολικά αγγίζουν το ποσό των 138.490,99 ευρώ με την κυρία Μπαζιάνα να δηλώνει 2.456,24 ευρώ.

Ο κ. Τσίπρας, δηλώνει ένα διαμέρισμα στην Αθήνα συνολικής επιφάνειας 114 τμ, ενώ η σύζυγός του ένα οικόπεδο στην Αρτέμιδα 292 τμ.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Νεκρός σε νταμάρι βρέθηκε 31χρονος που είχε εξαφανιστεί

Πέτρος Φιλιππίδης: Η απολογία και η κατάρρευση της Ελπίδας Νίνου

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης