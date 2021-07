Κοινωνία

Μύκονος: σύλληψη καταζητούμενου για ναρκωτικά από τις ΗΠΑ

Ο 39χρονος φέρεται να εμπλέκεται σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης, αλλά και σε «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.

Ένας 39χρονος Αυστραλός συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, με την συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας του νησιού.

Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol HΠΑ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 39χρονος διώκεται από τις Αρχές των ΗΠΑ, ως μέλος διεθνικού κυκλώματος ναρκωτικών, εμπλεκόμενος σε υποθέσεις εισαγωγής και διακίνησης ποσοτήτων κοκαΐνης, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου.

