Πειραιάς: η πρώτη ονοματοδοσία κρουαζιερόπλοιου μετά την πανδημία

Ο Υπουργός Τουρισμού έδωσε το παρών στην εκδήλωση για την ονοματοδοσία του νεότευκτου λουξ κρουαζιερόπλοιου «Silver Moon».

Στην πρώτη ονοματοδοσία κρουαζιερόπλοιου παγκοσμίως από την εμφάνιση της πανδημίας του COVID-19 παραβρέθηκε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Τουρισμού έδωσε το παρών στην εκδήλωση για την ονοματοδοσία του νεότευκτου λουξ κρουαζιερόπλοιου «Silver Moon» της εταιρείας «Silversea», του Ομίλου «Royal Caribbean Group». Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, παρέστησαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του αμερικανικού κολοσσού «Royal Caribbean Group» κ. Richard Fain, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Silversea» κ. Roberto Martinoli, καθώς και ο Επιχειρησιακός Διευθυντής της εταιρείας κ. Σπύρος Αλμπέρτης.

Στο χαιρετισμό που απηύθυνε, ο κ. Θεοχάρης επισήμανε ότι «η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που στήριξε ενεργά την κρουαζιέρα. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε σε δύσκολους καιρούς, όπως η περίοδος της πανδημίας που διανύουμε από πέρσι, για να στηρίξουμε την κρουαζιέρα, τόσο διευκολύνοντας την τροφοδοσία των πλοίων όταν δεν πραγματοποιούσαν κρουαζιέρες, όσο και μέσω των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων τα οποία και υλοποιήσαμε με τη βοήθεια των ειδικών, πρωτοπορώντας στην πραγματοποίηση της κρουαζιέρας και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τον Αύγουστο θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχτούμε περισσότερα από 40 κρουαζιερόπλοια στο Αιγαίο. Φέτος, μάλιστα, είναι περισσότερα εκείνα που κάνουν «Homeporting», όπως από όσα περνάνε «Transit», κάτι που είχε να συμβεί από το 1971. Όλα αυτά αποδεικνύουν τις στενές σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και των εταιρειών κρουαζιέρας».

Σημειώνεται ότι το πλοίο «Silver Moon» εκτελεί «Homeporting» από το λιμάνι του Πειραιά, με κρουαζιέρες στα νησιά του Αιγαίου, φθάνοντας μέχρι και την Κύπρο.

