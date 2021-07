Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες – Τζόκοβιτς: νέο ρεκόρ για τον Σέρβο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ένα μετά το άλλο καταρρίπτει τα ρεκόρ ο νο1 τενίστας στην παγκόσμια κατάταξη.

Η λέξη ρεκόρ στο τένις είναι απόλυτα συνυφασμένη με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος τενίστας, νο1 στον κόσμο, έχει καταρρίψει πάρα πολλά στην τεράστια καριέρα του έως τώρα, με τελευταίο ένα ακόμη στο Ολυμπιακό τουρνουά του Τόκιο.

Με την πρόκρισή του στους ημιτελικούς έφτασε τις τρεις στο μονό των Ολυμπιακών Αγώνων, κάτι που δεν έχει καταφέρει κανένας άλλος τενίστας στο παρελθόν. Παρότι ο Άντι Μάρεϊ έχει αγωνιστεί σε πέντε διοργανώσεις κι έχει κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια, δεν κατάφερε να παίξει σε άλλον ημιτελικό.

Η αρχή για το «Νολε» έγινε το 2008 στο Πεκίνο, όπου αποκλείστηκε από τον Ράφαελ Ναδάλ. Το 2012 στο Λονδίνο έπαιξε με τον Άντι Μάρεϊ στην τετράδα, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 από τον μετέπειτα «χρυσό» Ολυμπιονίκη.

Εφέτος θα παίξει για τρίτη φορά σε ημιτελικό ελπίζοντας ότι αυτή την φορά θα φτάσει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο. Να σημειωθεί ότι στην προηγούμενη διοργάνωση του Ρίο, ο Τζόκοβιτς είχε αποκλειστεί με το... καλημέρα από τον Αργεντινό, Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Βαθύ: κλείνει οριστικά το ΚΥΤ

Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη λαθροδιακινητή (εικόνες)

Μαγιορκίνης – κορονοϊός: αναγκαία η αύξηση των εμβολιασμών στις νέους