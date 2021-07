Πολιτική

Δένδιας σε Τσαβούσογλου για πυρκαγιές: Η Ελλάδα έτοιμη να παράσχει βοήθεια

Συλλυπητήρια από τον Νίκο Δένδια στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου για την απώλεια ζωών εξαιτίας πυρκαγιών στην Τουρκία.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στον οποίο εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια για την απώλεια ζωών εξαιτίας των πυρκαγιών στην Τουρκία, σε περιφέρεια καταγωγής του Αττάλεια.

Επίσης, όπως γνωστοποιείται μέσω Twitter, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει βοήθεια εφόσον ζητηθεί.

Είχα τηλεφωνική συνομιλία με τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας @MevlutCavusoglu στον οποίο εξέφρασα τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για την απώλεια ζωών εξαιτίας πυρκαγιών στην περιφέρεια καταγωγής του, την Αττάλεια. Εξέφρασα επίσης την ετοιμότητα Ελλάδας να παράσχει βοήθεια εφόσον ζητηθεί. pic.twitter.com/5tgwivMl3O — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 29, 2021

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια δασική πυρκαγιά, η οποία μαίνεται σήμερα για δεύτερη ημέρα στη νότια Τουρκία.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς γύρω από την πόλη Μαναβγκάτ, που βρίσκεται 75 χιλιόμετρα ανατολικά της Αττάλειας, και σε γειτονικά χωριά.

