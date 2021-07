Αθλητικά

Europa Conference League - AEK: Οδυνηρός αποκλεισμός στα πέναλτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το γκολ του Πέτρου Μάνταλου στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων έστειλε τη ρεβάνς του Β΄ προκριματικού του Europa Conference League στην παράταση.

Η επιστροφή των φιλάθλων της ΑΕΚ στο γήπεδο μετά από 511 ημέρες, λόγω της πανδημίας, συνοδεύτηκε με έναν οδυνηρό αποκλεισμό για την Ένωση από την Ευρώπη στη διαδικασία των πέναλτι από την Βελέζ με 2-3. Το γκολ του Πέτρου Μάνταλου στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων έστειλε τη ρεβάνς του Β΄ προκριματικού του Europa Conference League στην παράταση μετά το 2-1 του πρώτου ματς, στον έξτρα χρόνο οι δύο ομάδες δεν βρήκαν το γκολ και όλα κρίθηκαν στα πέναλτι.

Εκεί, όπου ο γκολκίπερ των Βόσνιων, Μπογκντάνοβιτς αναδείχθηκε σε ήρωα της ομάδας του, καθώς απέκρουσε τις εκτελέσεις των Λόπες και Αραούχο, ενώ νωρίτερα ο Ανσαριφάρντ είχε «σημαδέψει» το δοκάρι. Πικρός αποκλεισμός για την ελληνική ομάδα, που έκανε υπερπροσπάθεια, αλλά στην «ρώσικη ρουλέτα» οι παίκτες της δεν ήταν... συνεπείς, την ώρα που ο Στάνκοβιτς είχε κάνει δύο επεμβάσεις σε εκτελέσεις των φιλοξενούμενων, αλλά δεν αποδείχθηκαν αρκετές για να στείλουν την Ένωση στον Γ΄ προκριματικό της διοργάνωσης.

Η Βελέζ, η οποία θα παίξει στην επόμενη φάση του θεσμού με την σουηδική Έλφσμποργκ, άντεξε στην πίεση που άσκησαν οι γηπεδούχοι κυρίως στο πρώτο μέρος, είχε σε μεγάλη βραδιά τον γκολκίπερ της και παρότι δεν ήταν το φαβορί στα ματς με την ΑΕΚ κατάφερε να χαμογελάσει. Η ΑΕΚ από την πλευρά της ήταν καλύτερη σε σχέση με το πρώτο ματς, έχασε αρκετές ευκαιρίες με τον Αραούχο στο πρώτο μέρος, αλλά ακόμη είναι εμφανής η απουσία κάποιων παικτών, κυρίως στη μεσαία γραμμή, που θα την ανεβάσουν... επίπεδο. Η επιλογή του Βλάνταν Μιλόγεβιτς να ξεκινήσει στο ματς τον Σέρχιο Αραούχο αντί του Καρίμ Ανσαριφάρντ δικαίωσε τον Σέρβο τεχνικό, καθώς ο Αργεντινός ήταν μέσα στις τέσσερις καλύτερες φάσεις της ΑΕΚ στο πρώτο μέρος, αλλά του έλειψε το γκολ.

Η Ένωση δεν ήταν κακή στο διάστημα αυτό, ιδιαίτερα μετά το 20΄, πίεσε τους Βόσνιους και σε κάποιες στιγμές έδειξε αρκετά καλά στοιχεία στον τρόπο ανάπτυξης. Δεν πήρε βοήθειες από τον Λιβάι Γκαρσία, ούτε από τον Πέτρο Μάνταλο, παρ΄ όλα αυτά δικαιούτο ένα γκολ με βάση την εικόνα της στα πρώτα 45 λεπτά. Οι «κιτρινόμαυροι» απείλησαν για πρώτη φορά στο 10ο λεπτό, με τον Αραούχο να υποδέχεται την μπάλα από σέντρα του Μπακάκη και να μην μπορεί να νικήσει τον Μπογκντάνοβιτς που ήταν σε σωστή θέση και μπλόκαρε. Η «απάντηση» από τους Βόσνιους ήρθε τέσσερα λεπτά μετά, με τον Όστιτς να βρίσκεται σε θέση βολής από αριστερά στην περιοχή, αλλά το σουτ που επιχείρησε δεν ανησύχησε τον Στάνκοβιτς.

Συνέχισε να έχει την κατοχή της μπάλας η ελληνική ομάδα και στο 25΄ πάλι με τον Αραούχο βρέθηκε κοντά στην επιτυχία, με την κεφαλιά του Αργεντινού να καταλήγει στην αγκαλιά του Μπογκντάνοβιτς. Στο 32΄ το απευθείας φάουλ του Πρσες έφυγε λίγο άουτ, ενώ δύο λεπτά μετά ο Αραούχο έχασε την μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους. Για την κλάση του Αργεντινού το πλασέ που επιχείρησε, όντας εντελώς αμαρκάριστος στην περιοχή, στέλνοντας την μπάλα να περάσει δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Το ματς «πήρε φωτιά» στο δίλεπτο 36΄-37΄. Αρχικά με την φανταστική επέμβαση του Στάνκοβιτς στο απευθείας βολές του Ζαϊμοβιτς από κοντά, ενώ στην επίθεση που έβγαλε η Ένωση, ο Αραούχο νικήθηκε στο τετ-α-τετ από τον Μπογκντάνοβιτς κι εν συνέχεια ο κίπερ της Βελέζ είπε ξανά «όχι» στο σουτ του Σιμάνσκι. Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο β΄ μέρος και στο 52΄ είχε την πρώτη καλή φάση με τον Στάνκοβιτς να αστοχεί από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση στην περιοχή. Στη συνέχεια, όμως, ο ρυθμός της ελληνικής ομάδας έπεσε, οι Βόσνιοι πήραν... μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και στο 68΄ «άγγιξαν» το 0-1 με τον Ζαϊχοβιτς να μην μπορεί να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα από το σημείο του πέναλτι.

Στο 80΄ ο Λιβάι Γκαρσία βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση στην περιοχή, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν καλό, ενώ στο 89΄ το σουτ του Αλμπάνη πήρε ύψος και πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Κι ενώ όλα έδειχναν ότι η Βελέζ θα έπαιρνε την πρόκριση, την τελευταία λέξη στο ματς είχε ο αρχηγός της ΑΕΚ. Ο Πέτρος Μάνταλος στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων με σουτ μέσα από την περιοχή μετά από κεφαλιά πάσα του Ανσαριφάρντ «λύτρωσε» την ομάδα και τον κόσμο, στέλνοντας το ματς στην παράταση. Στο πρώτο 15λεπτο του επιπλέον χρόνου η ΑΕΚ είχε ένα καλό σουτ με τον Αραούχο, που απέκρουσε με διπλή προσπάθεια ο Μπογκντάνοβιτς. Οι δύο ομάδες εμφανώς κουρασμένες απέφυγαν να ρισκάρουν και όλα κρίθηκαν στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι.

Τα πέναλτι:

ΑΕΚ - ΒΕΛΕΖ

Ανσαριφάρντ: Δοκάρι Γκεοργκίγεβιτς: Απόκρουση Στάνκοβιτς

Μπραντάο: 0-1

Τζαβέλλας: 1-1

Βεχάμποβιτς: Απόκρουση Στάνκοβιτς

Σάκχοφ: 2-1

Τσβιγιάνοβιτς: 2-2

Λόπες: Απόκρουση Μπογκντάνοβιτς

Ζβόνιτς: 2-3

Αραούχο: Απόκρουση Μπογκντάνοβιτς

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Βλάνταν Μιλόγεβιτς): Στάνκοβιτς, Μπακάκης (91΄ Σβάρνας), Βράνιες, Τζαβέλλας, Μιτάι (69΄ Λόπες), Λε Ταλέκ, Μάνταλος, Σιμάνσκι, Γκαρσία (81΄ Αλμπάνης - 91΄ Σάκχοφ), Αραούχο, Τάνκοβιτς (62΄ Ανσαριφάρντ)

ΒΕΛΕΖ ΜΟΣΤΑΡ (Φέντα Ντούντιτς): Μπογκντάνοβιτς, Φερέιρα, Ίσιτς (95΄ Μπραντάο), Ζελίκοβιτς, Όβτσινα, Χασάνοβιτς, Ράντοβατς (87΄ Ζβόνιτς), Πρσες (63΄ Βεχάμποβιτς), Τσόσιτς (95΄ Όσμιτς), Άντουσιτς (73΄ Τσβιγιάνοβιτς), Ζαΐμοβιτς (73΄ Γκεοργκίγεβιτς)

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακοί Αγώνες - Τσιτσιπάς: ξεσπά ο γυμναστής του για τις συνθήκες στο Τόκιο

Μάνη: Πυροβολισμοί σε καφενείο μετά από διαπληκτισμό

Πέθανε ο Λευτέρης Δανίκας