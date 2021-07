Πολιτική

Μητσοτάκης από Ρέθυμνο: ασφαλές το εμβόλιο, επικίνδυνος ο κορονοϊός

Νέα έκκληση του Πρωθυπουργού προς τους πολίτες της Κρήτης για να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού.

«Βρίσκομαι στον δήμο Αγίου Βασιλείου για να επιθεωρήσω προσωπικά τις κινητές μονάδες και χαίρομαι πραγματικά που η ανταπόκριση των πολιτών είναι τόσο μεγάλη και θερμή. Είναι δεδομένο ότι εδώ στην Κρήτη πρέπει να αυξήσουμε και άλλο τα επίπεδα του εμβολιασμού και γίνεται μια πολύ συστηματική προσπάθεια από όλους τους φορείς. Πρέπει να μπορέσουμε να πείσουμε τους συμπολίτες μας οι ο ποίοι ακόμη το σκέπτονται, να εμβολιαστούν και η μεγάλη αξία των κινητών μονάδων είναι ότι πηγαίνουμε εμείς στους πολίτες αντί να ζητάμε στους πολίτες να έρθουν αυτοί στα εμβολιαστικά κέντρα» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκεπτόμενος την κινητή μονάδα εμβολιασμών της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, στο Σπήλι Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Από καρδιάς θέλω να σας ζητήσω, ξεπεράστε τις αναστολές, ξεπεράστε τις φοβίες σας με οποιοδήποτε τρόπο, είτε στα εμβολιαστικά κέντρα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, είτε στις κινητές μονάδες, εσείς που δεν έχετε ακόμη εμβολιαστεί, να εμβολιαστείτε.

Προστατεύετε πάνω από όλα τους εαυτούς σας, τις οικογένειές σας, αλλά συνεισφέρετε παράλληλα στην εθνική προσπάθεια, την οποία κάνουμε ώστε να τελειώσει επιτέλους αυτή η πανδημία. Είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους γιατρούς στην κινητή μονάδα και όπως μου έλεγαν, οι συμπολίτες μας οι οποίοι νοσηλεύονται αυτή την ώρα είναι όλοι ανεμβολίαστοι. Ας το αντιληφθούν αυτό και οι άνθρωποι που μπορεί να έχουν κάποιες επιφυλάξεις το πόσο επικίνδυνος είναι ο κορονοϊός για όλες τις ηλικίες αλλά και για τις νεότερες, το εμβόλιο είναι ασφαλές. Δεν έχει παρενέργειες. Σπεύστε όλοι να εμβολιαστείτε».

