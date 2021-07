Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Τριπλούν: Η Βούλα Παπαχρήστου έμεινε εκτός τελικού (βίντεο)

Η Ελληνίδα αθλήτρια δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης.

Η Βούλα Παπαχρήστου δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό του τριπλούν γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, αφού στο 2ο προκριματικό γκρουπ του αγωνίσματος είχε δύο άκυρες προσπάθειες (1η, 3η) και μία μόνο έγκυρη, αλλά μόλις στα 12,23 μ. Έτσι κατετάγη στην 16η θέση του γκρουπ και στην 30ή στο σύνολο.

Αυτή ήταν η 2η διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων για την Παπαχρήστου που δεν κατάφερε να την συνδυάσει με πρόκριση στον τελικό, αφού το 2016 στο Ρίο ήταν 8η.

