Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Τεντόγλου: Στα χρώματα της γαλανόλευκης το Δημαρχείο Γρεβενών (εικόνα)

Φωταγωγημένο το Δημαρχικό Μέγαρο Γρεβενών για τον αγώνα του Μίλτου Τεντόγλου.

Με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας είναι φωταγωγημένο από χθες το βράδυ το δημαρχιακό μέγαρο Γρεβενών προς τιμήν του πρωταθλητή Ευρώπης στο άλμα εις μήκος Μίλτου Τεντόγλου που αγωνίζεται σήμερα στους Ολυμπιακούς Aγώνες του Τόκιο 2021.

Ο δήμαρχος της πόλης Γιώργος Δασταμάνης δήλωσε ότι πρόκειται για μια «συμβολική πρωτοβουλία του Δήμου πρ

ος τιμήν του αθλητή μας, με την ευχή όλων των Γρεβενιωτών να ανέβει στο ψηλότεροι σκαλί των διακρίσεων σε αυτήν την Ολυμπιακή διοργάνωση".

