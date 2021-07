Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Τεντόγλου: Προκρίθηκε στον τελικό με ένα άλμα

Ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε το "εισιτήριο" για τον τελικό της Δευτέρας.

Με άλμα στα 8.22μ. από την πρώτη κιόλας προσπάθειά του στο Β’ γκρουπ της προκριματικής σειράς, ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό του μήκους ανδρών στο Ολυμπιακό τουρνουά μήκους ανδρών, που θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας (02/08, 04:20) στο Olympic Stadium του Τόκιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής από τα Γρεβενά -που έχει την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο με 8.60μ.- ξεκίνησε δέκατος τις προσπάθειές του στο Β’ γκρουπ της προκριματικής σειράς και πήδηξε στα 8.22μ., περνώντας με τη μία το όριο πρόκρισης των 8.16μ.

Στο Β’ γκρουπ, στον εν εξελίξει προκριματικό αγώνα, προηγείται ο Κουβανός Χουάν Μιγκέλ Ετσεβαρία με άλμα στα 8.50μ., που αποτελεί και ατομικό ρεκόρ για την εφετινή χρονιά.

