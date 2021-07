Αθλητικά

F1 – Ουγγαρία: στην pole position ο Χάμιλτον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη δεύτερη θέση θα ξεκινήσει ο ομόσταυλος του Μπότας. Από πού θα ξεκινήσει ο Φερστάπεν.

Την 101η pole position της σπουδαίας καριέρας του πανηγύρισε ο Λιούις Χάμιλτον στα σημερινά, χρονομετρημένα δοκιμαστικά για το ουγγρικό γκραν πρι της Φόρμουλα Ένα.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Mercedes σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στην πίστα Hungaroring και θα εκκινήσει αύριο από την πρώτη θέση.

Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκεται ο Βάλτερι Μπότας με τη δεύτερη Mercedes, ενώ την τρίτη θέση στα επίσημα δοκιμαστικά πήρε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας των οδηγών, Μαξ Φερστάπεν.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιαξ: Νεκρός ο Νόα Γκέσερ σε τροχαίο μαζί με τον αδερφό του

Κορονοϊός – Χαρδαλιάς: Η Μύκονος θα ξανακλείσει αν χρειαστεί

Σάκης Τανιμανίδης: Η τρυφερή φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη του