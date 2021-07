Κόσμος

Κορονοϊός – Γαλλία: διαδηλώσεις κατά της υποχρεωτικής κάρτας υγείας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαζικές κινητοποιήσεις τόσο στο Παρίσι όπου σημειώθηκαν και τραυματισμοί αστυνομικών, όσο και σε άλλες πόλεις.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν και πάλι σήμερα στο Παρίσι και σε πολλές άλλες γαλλικές πόλεις ενάντια στην υποχρεωτική κάρτα υγείας που προωθεί η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το νέο κύμα της Covid-19.

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της αστυνομίας, στο Παρίσι οι διαδηλωτές τραυμάτισαν τρεις αστυνομικούς.

Είναι το τρίτο Σαββατοκύριακο που όσοι αντιτίθενται στα νέα μέτρα τα οποία προωθεί ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βγαίνουν στους δρόμους, σε μια ασυνήθιστη επίδειξη αποφασιστικότητας την ώρα που οι περισσότεροι Γάλλοι οργανώνουν τις θερινές διακοπές τους.

«Δημιουργούμε μια διαχωρισμένη κοινωνία και είναι απίστευτο να γίνεται αυτό στη χώρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», είπε μια δασκάλα, η Αν, που διαδήλωνε στο Παρίσι. «Για αυτό βγήκα στον δρόμο. Δεν έχω διαδηλώσει ποτέ πριν στη ζωή μου. Πιστεύω ότι κινδυνεύουν οι ελευθερίες μας», πρόσθεσε.

Όσοι θέλουν να επισκεφθούν μουσεία, να πάνε σε κινηματογράφους ή σε πισίνες, βρίσκουν κλειστές τις πόρτες αν δεν διαθέτουν το πιστοποιητικό υγείας που να δείχνει είτε ότι έχουν εμβολιαστεί για την Covid-19 είτε ότι υποβλήθηκαν πρόσφατα σε τεστ και βγήκε αρνητικό. Αυτήν την εβδομάδα το κοινοβούλιο ενέκρινε έναν νέο νόμο για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργαζομένων στον υγειονομικό τομέα. Παράλληλα, η χρήση του πιστοποιητικού υγείας θα επεκταθεί σε μπαρ, εστιατόρια, εμπορικές εκθέσεις, τρένα και νοσοκομεία, από τις 9 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, περίπου 13.500 άνθρωποι συμμετείχαν στην κινητοποίηση στο Παρίσι. Διαδηλώσεις έγιναν επίσης στη Μασσαλία, τη Λιόν, το Μονπελιέ, τη Νάντη και την Τουλούζη, με τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν συνθήματα όπως «Ελευθερία» και «Όχι στο πιστοποιητικό».

Μια μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή έδειξε ότι το 85% των ασθενών με Covid-19 που νοσηλεύονται στη Γαλλία είναι άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκένωση χωριών και διακοπή της κυκλοφορίας (εικόνες)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στηρίζει τον Θοδωρή Ιακωβίδη