Αθλητικά

Πατούλης για Ιακωβίδη: Θα καλύψουμε όλες τις ανάγκες του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση του Περιφερειάρχη Αττικής για τον Θοδωρή Ιακωβίδη.



Την πλήρη ιατροφαρμακευτική όσο και την κάλυψη «όποιων άλλων αναγκών προκύψουν» για τον πρωταθλητή της Άρσης Βαρών Θόδωρο Ιακωβίδη αναλαμβάνει ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ενώ άμεση ήταν η κινητοποίηση του υφυπουργού Αθλητισμού μετά τις δηλώσεις του Θοδωρή Ιακωβίδη και την ανακοίνωση της απόφασής του να αποχωρήσει από την Άρση Βαρών.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Πατούλης, σε ανάρτησή του στα social media, αναφέρει:

"Ως Περιφερειάρχης Αττικής και ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναλαμβάνω πρωτοβουλία προκειμένου ο Θοδωρής Ιακωβίδης, να μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται για την ανάδειξη του Ελληνικού Αθλητισμού.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών μας θα είναι τόσο η ιατροφαρμακευτική κάλυψη του αθλητή, όσο και η κάλυψη όποιων άλλων πιθανών αναγκών υπάρχουν.





Οφείλουμε όλοι μαζί να στείλουμε ένα μήνυμα, ότι για να πάμε μπροστά χρειάζεται να στηρίζουμε τους νέους μας και να τους ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν να αγωνίζονται για την Ελλάδα και για ένα καλύτερο μέλλον σε αυτό το τόπο."



Ειδήσεις σήμερα:

Κτηματολόγιο: Νέος νόμος με καινοτομίες - Τι προβλέπει

Ρόδος: Άνδρας μαχαίρωσε την σύζυγό του

Σεισμός στην Νίσυρο: Νέα ισχυρή δόνηση