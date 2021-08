Κόσμος

Αφγανιστάν: Ρουκέτες έπληξαν το αεροδρόμιο της Κανταχάρ

Τρεις ρουκέτες έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας το αεροδρόμιο της Κανταχάρ.

Τρεις ρουκέτες έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας το αεροδρόμιο της Κανταχάρ, της μεγαλούπολης του νότιου Αφγανιστάν, στα προάστια της οποίας εκτυλίσσονται σφοδρές μάχες ανάμεσα στους Ταλιμπάν και τις κυβερνητικές δυνάμεις εδώ και αρκετές εβδομάδες, δήλωσαν αξιωματούχοι στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι «δύο από τις ρουκέτες προκάλεσαν ζημιά στον διάδρομο» αποπροσγειώσεων και «εξαιτίας αυτού, όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο ακυρώθηκαν», τόνισε ο επικεφαλής του αεροδρομίου της Κανταχάρ, ο Μασούντ Παστούν, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχε δώσει λίγη ώρα νωρίτερα εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας στην Καμπούλ.

Ο Ζαμπιουλάχ Μουτζάχιντ, εκπρόσωπος των ισλαμιστών ανταρτών, ανέφερε από την πλευρά του ότι το αεροδρόμιο επλήγη για να σταματήσουν οι «αεροπορικές επιδρομές του εχθρού», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Οι Ταλιμπάν, οι οποίοι έχουν εξαπολύσει εδώ και τρεις μήνες ευρείας κλίμακας επίθεση απ’ άκρου σ’ άκρο της χώρας της Ασίας, πολιορκούν το τελευταίο διάστημα την Κανταχάρ, λίκνο του ισλαμιστικού κινήματος. Έχουν φθάσει στα όρια της δεύτερης πολυπληθέστερης αφγανικής πόλης (650.000 κάτοικοι).

Με τις εφόδους που διεξάγουν παράλληλα με την οριστική απόσυρση των ξένων στρατευμάτων από τη χώρα, που πλέον έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, οι Ταλιμπάν έχουν καταλάβει αχανείς εκτάσεις, κυρίως στις επαρχίες.

Πλέον οι αντάρτες απειλούν, εδώ και μερικές ημέρες, αρκετές πρωτεύουσες επαρχιών: πέραν της Κανταχάρ, πολιορκούν τη Χεράτ, τρίτη πολυπληθέστερη αφγανική μεγαλούπολη, στο δυτικό τμήμα της χώρας (600.000 κάτοικοι), καθώς και τη Λασκάρ Γκα, πρωτεύουσα της επαρχίας Χελμάντ (νότια), που γειτονεύει με την επαρχία Κανταχάρ.

Η πτώση της Κανταχάρ, επικέντρου του καθεστώτος των Ταλιμπάν όταν είχαν καταλάβει την εξουσία στο Αφγανιστάν (1996-2001), επιβάλλοντας τη δική τους, φονταμενταλιστική εκδοχή του ισλαμικού νόμου, θα αποτελούσε καταστροφή για τις αφγανικές αρχές.

Οι αφγανικές δυνάμεις, οι οποίες ως αυτό το στάδιο δεν προβάλλουν παρά ασθενική αντίσταση στην προέλαση των ισλαμιστών ανταρτών, δεν ελέγχουν πλέον παρά μόνο τους κυριότερους οδικούς άξονες και τις επαρχιακές πρωτεύουσες.

