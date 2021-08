Κόσμος

Γερμανία: Ενώπιον της Δικαιοσύνης 100χρονος πρώην φρουρός σε στρατόπεδο των ναζί

Ο κατηγορούμενος ήταν φρουρός από το 1942 έως το 1945 στο στρατόπεδο στο Ζάξενχάουζεν, όπου περίπου 200.000 άνθρωποι φυλακίστηκαν και 20.000 δολοφονήθηκαν.

Ένας 100χρονος πρώην φρουρός στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Ζάξενχάουζεν των ναζί κοντά στο Βερολίνο θα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης το φθινόπωρο, 76 χρόνια μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Welt am Sonntag.

Το δικαστήριο του Νόιρουπιν αποδέχθηκε τις κατηγορίες για συνέργεια σε ανθρωποκτονία για 3.500 υποθέσεις και η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να είναι σε θέση να βρίσκεται στο δικαστήριο για 2 έως 2,5 ώρες την ημέρα, δήλωσε εκπρόσωπος του δικαστηρίου στην εφημερίδα.

Ο κατηγορούμενος, που βάσει της γερμανικής νομοθεσίας δεν κατονομάστηκε, φέρεται να ήταν φρουρός από το 1942 έως το 1945 στο στρατόπεδο στο Ζάξενχάουζεν, όπου περίπου 200.000 άνθρωποι φυλακίστηκαν και 20.000 δολοφονήθηκαν.

Αν και ο αριθμός των υπόπτων για εγκλήματα των ναζί μειώνεται, οι εισαγγελικές αρχές ακόμα προσπαθούν να οδηγήσουν κατηγορούμενους ενώπιον της δικαιοσύνης.

