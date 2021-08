Πολιτική

Τουρκικά ΜΜΕ - Έβρος: Νεκρός από ελληνικά πυρά Τούρκος - Διαψεύδει η Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ελληνικές στρατιωτικές πηγές διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της τουρκικής πλευράς οτι πολίτης τουρκικής υπηκοότητας έπεσε νεκρός από ελληνική σφαίρα στα σύνορα.

Της Στεφανίας Μουρελάτου

Δημοσιεύματα τουρκικών ΜΜΕ αναφέρουν πως ένας 43χρονος Τούρκος σκοτώθηκε όταν πυροβολήθηκε από την ελληνική πλευρά των συνόρων στον Έβρο και συγκεκριμένα στην περιοχή Αντασαρχανλί της Αδριανούπολης.

Ελληνικές στρατιωτικές πηγές ωστόσο δίνουν άλλη εκδοχή στο συμβάν επισημαίνοντας ότι δεν έπεσαν πυροβολισμοί από την ελληνική πλευρά ούτε από τον Στρατό ούτε από δυνάμεις της Αστυνομίας, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ελληνική εμπλοκή στον θάνατο του 43χρονου Τούρκου.



Σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής στρατιωτικής πλευράς επρόκειτο για διακινητές μεταναστών, που βρίσκονταν σε σημείο με βλάστηση, με τον ένα από τους δύο Τούρκους που ενεπλάκησαν να ήταν μάλλον μεθυσμένος.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, η Επιτετραμμένη στην Άγκυρα, κατόπιν σχετικών οδηγιών, απαντώντας σε σχετικό έκτακτο διάβημα στο οποίο κλήθηκε νωρίτερα σήμερα στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, απέρριψε στο σύνολο τους τις τουρκικές αιτιάσεις σχετικά με φερόμενο περιστατικό στον Έβρο.

Επεσήμανε στην τουρκική πλευρά την υποχρέωση της τελευταίας να φυλάει τα σύνορα της και να μην επιτρέπει την δράση διακινητών και την παράνομη μετανάστευση.

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία: Ενώπιον της Δικαιοσύνης 100χρονος πρώην φρουρός σε στρατόπεδο των ναζί

Καύσωνας: Έκτακτη σύσκεψη υπό το φόβο μπλακ άουτ

Ρόδος: Μαχαίρωσε τη γυναίκα του επειδή του ζήτησε να χωρίσουν