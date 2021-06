Ροδόπη

Κομοτηνή: Χειροπέδες σε διακινητές αλλοδαπών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προσπάθησαν να προωθήσουν στο εσωτερικό της χώρας συνολικά 33 μη νόμιμους μετανάστες.

Τρεις αλλοδαποί διακινητές που προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας συνολικά 33 μη νόμιμους μετανάστες συνελήφθησαν χτες στους νομού Εβρου και Ροδόπης. Πρόκειται για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών στην πρώτη περίπτωση, τις πρωινές ώρες, στον Έβρο, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν τον έναν διακινητή, ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα δώδεκα μη νόμιμους μετανάστες. Το όχημα δεν υπάκουσε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε σε δασική οδό και ο οδηγός - διακινητής επιχείρησε να διαφύγει πεζός σε παρακείμενη δασώδη έκταση, πλην όμως συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι το παραπάνω όχημα έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Στη δεύτερη περίπτωση, τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής (κοντά στην Κομοτηνή), αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο (ρυμουλκό με ρυμουλκούμενο) και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα δεκαπέντε μη νόμιμους μετανάστες, τους οποίους είχε κρυμμένους στην καρότσα του φορτηγού.

Στη τρίτη περίπτωση, χθες το μεσημέρι, στο Κοπτερό Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν τον τρίτο διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα έξι μη νόμιμους μετανάστες. Ο διακινητής δεν έχει άδεια οδήγησης.

Συνολικά κατασχέθηκαν τρία οχήματα, ένα ζεύγος πλαστών πινακίδων και χρηματικά ποσά. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενήργησαν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου, Σαπών και Φερών.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Κούλα Τοπαλούδη: Η Καρολάιν δεν μιλούσε για να μην χαλάσει το παραμύθι

Λαμία: Νεαρός καταπλακώθηκε από τρακτέρ (εικόνες)

Σκύρος - Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Επίσκεψη στην 135η Σμηναρχία Μάχης (εικόνες)