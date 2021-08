Κοινωνία

Καύσωνας - Δίπλωμα οδήγησης: Χωρίς κυρώσεις όσοι δεν προσέλθουν στις εξετάσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με εντολή Πατούλη δεν θα υπάρξουν κυρώσεις για τους υποψήφιους οδηγούς που δεν θα προσέλθουν για πρακτικές εξετάσεις όσο διαρκεί ο καύσωνας.



Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής, Γ. Πατούλη, παρέχεται η δυνατότητα σε όσους υποψηφίους οδηγούς δεν προσέλθουν στις προγραμματισμένες πρακτικές εξετάσεις, λόγω του παρατεταμένου κύματος υψηλών θερμοκρασιών στην Αττική, να επαναπρογραμματίσουν την εξέτασή τους σε νέα ημερομηνία.

Ειδικότερα, με τη σχετική απόφαση που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών, Β. Γιαννακόπουλος, η μη προσέλευση των υποψήφιων στις προγραμματισμένες πρακτικές εξετάσεις έως και τις 4 Αυγούστου 2021 θα θεωρείται δικαιολογημένη δίχως να επιβάλλονται οι οριζόμενες, εκ του νόμου, κυρώσεις.

Ταυτόχρονα, με άλλες αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών διακόπτονται οι θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και οδηγών από τις 13/08/2021 έως και τις 20/08/2021.

Ειδήσεις σήμερα:

Μύκονος: σύλληψη μέλους κυκλώματος που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών (εικόνες)

Κορονοϊός – εμβόλιο: Pfizer και Moderna αύξησαν τις τιμές πώλησης στην ΕΕ

Ζέτα Μακρυπούλια – Μιχάλης Χατζηγιάννης: Η ανακοίνωση του χωρισμού τους