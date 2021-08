Πολιτική

Καύσωνας - Ρεύμα: “Πυρά” στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση

Για μεταβίβαση της ευθύνης στους πολίτες από τον πρωθυπουργό κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα.



Για μεταβίβαση της ευθύνης «πάλι στους πολίτες» από τον πρωθυπουργό, επικρίνει ο ΣΥΡΙΖΑ τον Κυρ.Μητσοτάκη με αφορμή τις δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη στον ΑΔΜΗΕ, προσθέτοντας ότι «για την ευθύνη και το σχέδιο της Πολιτείας να ανταποκριθεί σε ένα εδώ και πολλές μέρες προαναγγελθέν καιρικό φαινόμενο δεν ακούσαμε κουβέντα».

«Όταν την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, άκουγε τους ειδικούς και ζητούσε κατάρτιση σχεδίου για την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση μέσα στον καύσωνα, το Μέγαρο Μαξίμου απαντούσε με αλαζονεία και ειρωνείες. Σήμερα, κατόπιν εορτής και αφού σε πολλές περιοχές της χώρας έχουν ήδη ξεκινήσει οι διακοπές ρεύματος εν μέσω πρωτοφανούς καύσωνα, ο κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε να αφήσει για λίγο τις διακοπές του για να παραστεί για τα μάτια του κόσμου σε έκτακτη σύσκεψη στον ΑΔΜΗΕ», αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως αναρωτιέται «σε τι ακριβώς συνέβαλε η παρουσία του εκεί, πέραν του να μεταβιβάσει για άλλη μια φορά την ευθύνη στους πολίτες. Αφού το μόνο καινούργιο που ακούσαμε είναι οι προτροπές να κλείνουμε τα φώτα και να κάνουμε μπάνιο με κρύο νερό τις ώρες αιχμής, μήπως και αντέξει το δίκτυο. Για την ευθύνη και το σχέδιο της Πολιτείας να ανταποκριθεί σε ένα εδώ και πολλές ημέρες προαναγγελθέν καιρικό φαινόμενο, δεν ακούσαμε κουβέντα».

Αναφέρει εν κατακλείδι πως «μπορεί οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να πληρώνουν χρυσό το ρεύμα, με τις τελευταίες πρωτοφανείς αυξήσεις ως και 15% στα τιμολόγια, αλλά τα ακριβοπληρωμένα golden boys του κ. Μητσοτάκη και του επιτελικού κράτους δε σκέφτηκαν ποτέ να ετοιμάσουν σχέδιο για την επάρκεια του δικτύου σε περίοδο καύσωνα»

«Στον ΣΥΡΙΖΑ τελικά τι προτείνουν; Να αφήνουμε φώτα και ηλεκτρικές συσκευές ανοιχτές; Στην προσπάθειά τους να πουν κάτι, το μόνο που καταφέρνουν είναι να γελοιοποιούνται», αναφέρει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Τάσος Γαϊτάνης, απαντώντας στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο ΣΥΡΙΖΑ τελικά τι προτείνουν; Να αφήνουμε φώτα και ηλεκτρικές συσκευές ανοιχτές; Στην προσπάθειά τους να πουν κάτι, το μόνο που καταφερνουν είναι να γελοιοποιούνται. — Tasos Gaitanis (@tasosgaitanis) August 2, 2021

Την ίδια ώρα, το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Ο κίνδυνος ενός “μπλακ αουτ” εν μέσω καύσωνα φέρνει στο προσκήνιο τις τραγικές συνέπειες για το λαό από τον ενεργειακό σχεδιασμό, που περιστρέφεται γύρω απ’ τις πανάκριβες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την ασταθή παραγωγή τους. Είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής της ΕΕ για την λεγόμενη “Πράσινη Ανάπτυξη” και την απελευθέρωση της ενέργειας, που προσπαθεί να συγκαλύψει η κυβέρνηση της ΝΔ, με επικλήσεις στην “ατομική ευθύνη και τα “ακραία καιρικά φαινόμενα”. Αυτός ο ενεργειακός σχεδιασμός, που ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ διαγκωνίζονται για το ποιος θα υλοποιήσει ταχύτερα, είναι ο υπαίτιος τόσο για την εκτόξευση της τιμής της ενέργειας, -με τη χονδρεμπορική τιμή να είναι στα τέλη Ιούλη τριπλάσια απ’ την αντίστοιχη στη Γαλλία και τη Γερμανία- προμηνύοντας νέες, μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια των λαϊκών καταναλωτών, όσο και για τα πρωτοφανή φαινόμενα έλλειψης ενέργειας, καθώς την ώρα που η κατανάλωση είναι μέγιστη (καύσωνας και ανάγκη κλιματισμού), η παραγωγή είναι μικρότερη λόγω της ίδιας της φύσης των ΑΠΕ.

Αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά, ότι η πολιτική της “πράσινης ανάπτυξης” έχει μοναδικούς κερδισμένους τους ιδιωτικούς ομίλους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που πετυχαίνουν τεράστια κέρδη, καθώς και τους ομίλους στη Βόρεια Ευρώπη που παράγουν τον σχετικό εξοπλισμό, ενώ βρίσκει τα λαϊκά στρώματα με την απειλή των μπλακ αουτ και της ενεργειακής φτώχειας, εξαιτίας των πανάκριβων τιμολογίων, με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον κατεστραμμένο απ’ την επέλαση των ΑΠΕ σε κάθε βουνό. Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι χρειάζονται άμεσα να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην μείνει κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά ότι μόνο ένας ενεργειακός σχεδιασμός, απαλλαγμένος απ’ το καπιταλιστικό κέρδος, μπορεί να διασφαλίσει φθηνή και επαρκή ηλεκτρική ενέργεια, σχέσεις εργασίας στο ύψος των αναγκών των εργαζόμενων, αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πηγών και ελαχιστοποίηση της επίδρασης στο περιβάλλον. Ένας τέτοιος ενεργειακός σχεδιασμός προϋποθέτει την εργατική εξουσία, τον παραγόμενο πλούτο κοινωνική ιδιοκτησία, το κεντρικό σχεδιασμό, την σοσιαλιστική οργάνωση της κοινωνίας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, σε δήλωσή του αναφέρει:

«Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση του έκλεισαν τις λιγνιτικές μονάδες στερώντας από τη χώρα την ηλεκτροδότηση (γεμίζοντας την Ελλάδα με αιολικά πάρκα που δεν επαρκούν ειδικά σε συνθήκες άπνοιας). Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση με αυτόν τον τροπο ανάγκασαν την χώρα να κάνει εισαγωγές ρεύματος από Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία και Τουρκία, στέλνοντας το λογαριασμό στους έλληνες πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν, απαιτεί τώρα από τους Έλληνες που πληρώνουν το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη να επιδείξουν «ατομική ευθύνη» και σε συνθήκες 45 βαθμών να μην ανοίγουν τα κλιματιστικά! Αυτό, διότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός έκλεισε την υπόθεση «κυβερνητική ευθύνη»! Μια ζωή ανεύθυνοι, μια ζωή επικίνδυνοι…»

Ο εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης σε δήλωσή του αναφέρει πως «η «αριστεία» του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη «ξαναχτύπησε» σήμερα με τον Πρωθυπουργό να καλεί τους πολίτες να μην ανάβουν φώτα και θερμοσίφωνα για να αντέξει το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας! Προφανώς οι πολίτες είναι αυτοί που για άλλη μια φορά καλούνται να βγάλουν το φίδι από την τρύπα και να επιδείξουν -τι άλλο;- ατομική ευθύνη, μιας και οι «άριστοι επιτελάρχες» και οι διορισμένοι από την Κυβέρνηση χρυσοπληρωμένοι μανατζέρς στη ΔΕΗ, δεν προετοιμάστηκαν όπως φαίνεται για έναν καύσωνα για τον οποίο προειδοποιούσαν μέρες τώρα οι ειδικοί.

Αναρωτιόμαστε πραγματικά αν ο τουρίστας Πρωθυπουργός και η «άριστη επιτελική» Κυβέρνηση του, με τον στρατό των διορισμένων golden boys και girls θα αναλάβουν κάποια στιγμή τη δική τους ευθύνη ή θα συνεχίζουν να υποβαθμίζουν ανενόχλητοι τα δημόσια δίκτυα και αγαθά για χάρη των παρασιτικών ολιγαρχικών ομίλων και θα καλούν στο τέλος τους πολίτες να εξασφαλίσουν την παροχή των υπηρεσιών τους;»

