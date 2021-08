Πολιτική

Καύσωνας: Έκτακτη σύσκεψη υπό το φόβο μπλακ άουτ

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Κώστα Σκρέκα, για το ηλεκτρικό σύστημα, λόγω του παρατεταμένου καύσωνα. Η έκκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στους πολίτες.

Κρίσιμη θεωρείται η αυριανή ημέρα για το σύστημα ηλεκτροδότησης, καθώς ο παρατεταμένος καύσωνας και η αυξημένη ζήτηση δοκιμάζουν το σύστημα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, συγκάλεσε εκτάκτως σήμερα το πρωί σύσκεψη της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης για την επάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος, στο πλαίσιο της οποίας ο υπουργός απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν την άσκοπη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα 24ωρα, δεδομένου ότι οι αντοχές του συστήματος θα δοκιμαστούν από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη σύσκεψη, κατά τις ώρες αιχμής σήμερα (περί τις 21:00) το συνολικό φορτίο του συστήματος θα φτάσει τα 9.600 MW, σημαντικά αυξημένο από τον μέσο όρο της μέγιστης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας το πρώτο εξάμηνο του 2021 που ανήλθε σε 8.115 MW.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), Αθανάσιος Δαγούμας, ο επικεφαλής της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης και μέλος της Ολομέλειας της ΡΑΕ, Δημήτρης Φούρλαρης και στελέχη του ΑΔΜΗΕ, του ΔΕΣΦΑ, του ΔΕΔΔΗΕ, της ΔΕΗ και των ηλεκτροπαραγωγών, ενώ πραγματοποιήθηκε και σχετική ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι εκπρόσωποι των Διαχειριστών παρουσίασαν τα μέτρα που έχουν λάβει ενόψει των επόμενων ημερών και κυρίως της Δευτέρας. Συγκεκριμένα:

Ο ΑΔΜΗΕ ενημέρωσε για τις εκτιμήσεις φορτίου ηλεκτρικού συστήματος, τη διαθεσιμότητα μονάδων, διασυνδέσεων και την κατάσταση του εξοπλισμού.

Ειδικότερα:

Κρίσιμη ημέρα είναι η Δευτέρα καθώς το συνολικό φορτίο του συστήματος εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 8.700 - 8.800 MW περί τις 14:00 και σε 9.600MW κατά την ώρα αιχμής.

Οι μονάδες φυσικού αερίου είναι όλες διαθέσιμες.

Οι λιγνιτικές μονάδες είναι διαθέσιμες με εξαίρεση την Μεγαλόπολη III και τον Άγιο Δημήτριο V.

Από το Σάββατο, 31 Ιουλίου, έχουν ενταχθεί οι μονάδες Μελίτη, Μεγαλόπολη IV και Άγιος Δημήτριος Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-IV.

Ο Άγιος Δημήτριος V είναι μη διαθέσιμος λόγω κατασκευής νέας μονάδας αποθείωσης και αναμένεται οι εργασίες να ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο, ενώ για τη Μεγαλόπολη ΙΙΙ θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να είναι διαθέσιμη την Δευτέρα.

Ο ρόλος των διασυνδέσεων είναι σημαντικός για τη συμβολή στην επάρκεια.

Οι διασυνδέσεις είναι διαθέσιμες, με εξαίρεση τη διασύνδεση της Ιταλίας η οποία θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για αποκατάσταση βλάβης μέχρι και τις 13 Αυγούστου.

Τις επόμενες μέρες το αιολικό δυναμικό δείχνει να κινείται σε χαμηλά επίπεδα και αναμένεται προσφορά μόνο από φωτοβολταϊκά κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες.

Οι βλάβες στο ΚΥΤ της Κουμουνδούρου έχουν αποκατασταθεί πλήρως και ο υποσταθμός έχει ενισχυθεί.

Το σύστημα βρίσκεται σε Έκτακτη Ανάγκη, καθώς σε συνθήκες παρατεταμένου καύσωνα τίθεται θέμα αντοχής του εξοπλισμού και αυξάνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ο ΑΔΜΗΕ είναι σε συνεχή επικοινωνία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το κέντρο Επιχειρήσεων για την έγκαιρη ειδοποίηση, συντονισμό και αντιμετώπιση σε περίπτωση πυρκαγιάς κοντά σε στοιχεία του συστήματος.

Μέτρα που συστήθηκε να λάβει ο ΑΔΜΗΕ είναι:

Λειτουργία του μηχανισμού διακοψιμότητας και

Προσπάθεια εξεύρεσης ενέργειας εκτάκτου ανάγκης (emergency) από όμορους και μη διαχειριστές.

ΔΕΔΔΗΕ

Τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωσαν σχετικά με τις ενέργειες που έχει προβεί ο Διαχειριστής αναφορικά με τον κίνδυνο από τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες. Οι βλάβες που παρουσιάστηκαν στα καλώδια κυρίως της Αττικής οφείλονται στην αυξημένη θερμοκρασία του εδάφους, που μαζί με την φόρτισή τους οδήγησαν τη λειτουργία τους στα θερμικά τους όρια. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει καθορίσει 24ωρες βάρδιες επιφυλακής με προσωπικό της εταιρείας και από εργολάβους, ώστε τυχόν βλάβες να αποκαθίστανται στο ταχύτερο δυνατό διάστημα.

ΔΕΣΦΑ

Σε σχέση με το σύστημα φυσικού αερίου, τα στελέχη του ΔΕΣΦΑ ενημέρωσαν ότι η κατάσταση από πλευράς διαθεσιμότητας αερίου δεν φαίνεται να δημιουργεί καμία ανησυχία, εφόσον οι δεξαμενές της Ρεβυθούσας είναι στα ανώτερα επίπεδα πληρότητας και υπάρχει προγραμματισμένο φορτίο για τις 4 Αυγούστου.

Επιπλέον της υψηλής διαθεσιμότητας αερίου στην Εγκατάσταση ΥΦΑ Ρεβυθούσας, για το επόμενο χρονικό διάστημα δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και στα ανάντη Συνδεδεμένα Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, οι οποίες θα περιόριζαν τη δυναμικότητα στα Σημεία Εισόδου του ΕΣΦΑ (Αγία Τριάδα, Νέα Μεσημβρία, Σιδηρόκαστρο και Κήποι).

