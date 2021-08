Κοινωνία

Αιγάλεω: Ποινική δίωξη στον 18χρονο για τις επιθέσεις σε γυναίκες

Ο 18χρονος συνελήφθη στο Αιγάλεω από αστυνομικούς μετά από καταγγελία μιας γυναίκας.

Στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης οδηγήθηκε ο 18χρονος που φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά σε τέσσερις γυναίκες.

Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, καθώς και για απειλή.

Ο 18χρονος συνελήφθη ύστερα από αναζητήσεις, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μετά από καταγγελία γυναίκας, σύμφωνα με την οποία την προσέγγισε και αποπειράθηκε να χειρονομήσει σε βάρος της, προσβάλλοντας την γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου, από την προανακριτική έρευνα προέκυψε η ταυτοποίησή του σε άλλες τρεις περιπτώσεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος γυναικών στις περιοχές Αιγάλεω και Χαϊδαρίου.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, ωστόσο η δίκη του αναβλήθηκε λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν στα δικαστήρια κατά της πανδημίας του κορονοϊού.

