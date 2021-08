Κοινωνία

Καύσωνας: Σε ποια περιοχή έδειξε 46,3 βαθμούς η θερμοκρασία

"Φλέγεται" η χώρα. Ξεπέρασε τους 46 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, ενώ σε 143 περιοχές ήταν μεγαλύτερη των 40 βαθμών. Θα συνεχιστεί και αύριο ο ισχυρός καύσωνας.

Οι συνθήκες καύσωνα που επικράτησαν και σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, είχαν ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ο υδράργυρος να φθάσει ή να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 143 σταθμούς και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε 22 σταθμούς.

Η απολύτως μέγιστη θερμοκρασία-ρεκόρ ήταν οι 46,3 βαθμοί Κελσίου στη Μακρακώμη Φθιώτιδας. Πρόκειται για την μεγαλύτερη θερμοκρασία που έχει καταγράψει ιστορικά το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr. Οι επόμενες υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε Δένδρα Τυρνάβου (45), Λάρισα (44,9), Σπάρτη (44,7), Λευκοχώρι Φθιώτιδας (44,4) και Θήβα (44,2 βαθμοί).

Θα συνεχιστεί και αύριο ο ισχυρός καύσωνας σε ολόκληρη τη χώρα, με μέγιστες θερμοκρασίες έως τους 44-45 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές ελάχιστες κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα διατηρήσουν το πολύ έντονο αίσθημα δυσφορίας των πολιτών, ιδίως στα αστικά κέντρα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo, τη Τρίτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Βόρεια Ελλάδα από 17 έως 41-44 βαθμούς, στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία από 19 έως 43-45, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 22 έως 42-43 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 21 έως 41-42, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 21 έως 42-43 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και στο Ανατολικό Αιγαίο οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 40-42 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 42-43 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς βόρειοι και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί, με εντάσεις 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 41-43 βαθμούς.

