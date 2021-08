Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες – ιστιοπλοΐα: ανέβηκαν στην έκτη θέση οι Μάντης – Καγιαλής

Οι Έλληνες ιστιοπλόοι κατετάγησαν τέταρτοι στην 9η ιστιοδρομία και έκτοι στη 10η, κερδίζοντας δύο θέσεις στη γενική κατάταξη.

Στην 6η θέση της γενικής κατάταξης από την 8η που βρίσκονταν πριν την έναρξη των σημερινών ιστιοδρομιών, ανέβηκαν οι Παναγιώτης Μάντης και Παύλος Καγιαλής, μετά την 6η ημέρα της κατηγορίας 470 στους Ολυμπιακούς του Τόκιο.

Οι Έλληνες ιστιοπλόοι κατετάγησαν τέταρτοι στην 9η ιστιοδρομία και έκτοι στη 10η, κερδίζοντας δύο θέσεις στη γενική κατάταξη, όπου είναι έκτοι με 66 βαθμούς ποινής.

Το «γαλανόλευκο» πλήρωμα θα συμμετέχει στην αυριανή (4/9, 09:33) medal race, όπου όμως μπορεί να φτάσει μόνο ως την τέταρτη θέση.

