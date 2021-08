Life

Ιωάννα Τούνη: To νέο μήνυμα μετά την ανάρτηση για τους Παξούς

Επανήλθε μετά το μήνυμα που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και της "στοίχισε" πολλούς followers.

Με μια μακροσκελή ανάρτησή της στο Instagram, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να απαντήσει στις αντιδράσεις που προκάλεσε η ανάρτησή της για τους Παξούς.



Η μακροσκελής ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη



«Έχω σιχαθεί να με περιμένουν στην γωνία! Ψάχνετε διακαώς να βρείτε το ΛΑΘΟΣ μου. Πρέπει να είμαι οπωσδήποτε κομπλεξική, κακιά, άπονη, χαζογκόμενα, ρηχή, αναίσθητη, ασυνείδητη, βίζιτ*, που**να...ΚΑΤΙ! Πρέπει οπωσδήποτε μια κοπέλα που φαινομενικά «τα έχει όλα λυμένα» να μην τα έχει! Κάτι κακό να κρύβεται, κάτι κακό να συμβαίνει πίσω από όλο αυτό. Ε λοιπόν φτάνει! Έχω δεχθεί τόση ύβρη & τόσο bullying, χωρίς να έχω πειράξει ποτέ κανέναν! Είμαι μια κοπέλα που δεν της χαρίστηκε τίποτα! Για να καταλάβεις, πριν χρόνια όταν πέρασα Παιδαγωγικό στην Αλεξανδρούπολη, για να καταφέρω όντως να σπουδάσω, συγκατοίκησα με μια κοπέλα παντελώς άγνωστη! ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΛΕΦΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ! Έχω δουλέψει χρόνια σερβιτόρα, προμόσιον, μπαρ, sitting, κλπ σε μπιτς μπαρ, εστιατόρια, καφετέριες κλαμπ, ΠΑΝΤΟΥ! Έχω κάνει 12ωρα&12ωρα εργασίας παράλληλα με την σχολή μου.. Και για όσους σπεύσουν να μου προσάψουν οτιδήποτε, ΕΧΩ 2 ΕΤΑΙΡΙΕΣ και τεράστιες ευθύνες! Δεν είμαι απλά “influencer” & δεν βγαίνω απλά φωτογραφίες! Το ότι έπειτα από χρόνια καθαρής δουλειάς και στοχοπροσήλωσης κατάφερα στα 28 μου να έχω μια Α οικονομική άνεση, ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΩΣΤΑΩ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ & σίγουρα ΔΕΝ ΤΟ ΣΤΕΡΗΣΑ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ που κάθεσαι και με δικάζεις με τόσο φτηνό και τραγικό τρόπο! Όσον αφορά την τελευταία μου «δήλωση» που με ΚΑΤΑΣΠΑΡΑΞΕΣ -once again- αυτό που είπα είναι πως δεν γίνεται σε μια χώρα όπου η οικονομία στηρίζεται στον τουρισμό, σε νησιά (όπως οι Παξοί που επισκέφτηκα χθες) που η σεζόν διαρκεί 2-3 μήνες όλο τον χρόνο, να κλείνουν όλα τα ταβερνάκια και τα μαγαζιά μέχρι αργά το απόγευμα! Και όχι γιατί «δεν βρήκε φαγητό η Τούνη» αλλά γιατί δεν θα βρει φαγητό ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ! Αν γνώριζες πως θα πας κάπου να περάσεις τις διακοπές σου και δεν θα έβρισκες τίποτα ανοιχτό να φας ή να πιεις.. ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕΣ; Αυτό λέω! Προς θεού, όχι να δουλεύουν οι άνθρωποι από το πρωί μέχρι το βράδυ, υπάρχουν ωράρια! Και για αυτούς που με βρίζετε με κατεβατά & μου εύχεστε καρκίνο επειδή έχει ζέστη έξω, σκοτώστε με! Λογικά εγώ ευθύνομαι και για τον καύσωνα στην Ελλάδα! Ας τα κλείσουμε όλα να κάτσουμε σπίτι μας κάτω από το κλιματιστικό, να επιταχύνουμε την χρεοκοπία! Αλήθεια κουράστηκα να απολογούμαι για τα αυτονόητα...ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑ! Φτάνει πια» έγραψε η Ιωάννα Τούνη.

