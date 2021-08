Πολιτική

Τσίπρας για γυναικοκτονίες: Δεν φτάνει να οργιζόμαστε, οφείλουμε να δράσουμε

«Βαθιά προβληματισμένος και ανήσυχος», δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την νέα γυναικοκτονία στην Λάρισα. Η ανάρτηση της Φώφης Γεννηματά.



«Οργή και πένθος για άλλη μια γυναικοκτονία, αυτή τη φορά μιας μητέρας τριών παιδιών στη Λάρισα», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτηση του στο Facebook, δηλώνοντας «βαθιά προβληματισμένος και ανήσυχος». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία υπογραμμίζει ότι «δεν φτάνει να πενθούμε και να οργιζόμαστε, οφείλουμε να δράσουμε».



«Τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία μας; Ποια αγριότητα οπλίζει τα χέρια των δολοφόνων; Ποιο κλίμα, ειδικά τον τελευταίο καιρό, ευνοεί την έξαρση αυτών των εγκλημάτων; Ποια η επίδραση της “ κανονικότητας” των διαχωρισμών με βάση το φύλο και τη φυλή, τον σεξισμό, την υποτίμηση της γυναίκας, που τείνει να επιβληθεί από τις πιο συντηρητικές δυνάμεις της πολιτικής και της εξουσίας; Και κυρίως, όμως, τι μπορούμε να κάνουμε ως κοινωνία, ως Πολιτεία και ως πολίτες για να βάλουμε τέλος σ' αυτή τη φρίκη;» αναφέρει.



«Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν φτάνει να πενθούμε και να οργιζόμαστε. Οφείλουμε να δράσουμε», σημειώνει ο κ. Τσίπρας και τονίζει ειδικότερα:



«Πρώτα από όλα, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την αμείλικτη πραγματικότητα των γυναικοκτονιών και των αιτίων τους. Η μη αναγνώρισή τους από την Πολιτεία συνιστά αιτία διαιώνισης των φαινομένων έμφυλης βίας. Και η Πολιτεία οφείλει να σταματήσει να αντιμετωπίζει ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα τα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας που συστήσαμε στην ΕΛΑΣ.



Να τα στελεχώσει με εξειδικευμένους επιστήμονες και προσωπικό, για να γίνουν πραγματική σανίδα σωτηρίας. Και να επιτελέσει η ΕΛΑΣ τον κοινωνικό της ρόλο, προλαμβάνοντας και όχι μόνο καταστέλλοντας».



Γιατί, καταλήγει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «οι γυναικοκτονίες, όπως δείχνουν οι τραγικές εξελίξεις, δεν είναι κεραυνός εν αιθρία αλλά το δραματικό αποτέλεσμα συστηματικής ενδοοικογενειακής βίας. Και η ενδοοικογενειακή βία, ως γνωστόν, διώκεται αυτεπάγγελτα. Όταν όμως καταγγέλλεται και όταν η αστυνομία επιτελεί το ρόλο της».

Από την πλευρά της η Φώφη Γεννηματά, μετά την δολοφονία της γυαίκας στη Λάρισα από τον συζυγό της, σε δήλωσή της αναφέρει:

«Μετά και την νέα γυναικοκτονία, είναι ώρα ο κ. Μητσοτάκης να αναλάβει τις ευθύνες του για δράση. Η σύγκριση από κυβερνητικό στέλεχος της χώρας μας με τη Βενεζουέλα, είναι τουλάχιστον άτυχης. Ένα σοβαρό θέμα όπως αυτό, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με αβάσταχτη ελαφρότητα και ανοησία».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης σε δήλωσή του αναφέρει:

«Μία ακόμα γυναικοκτονία αυτή τη φορά στη Λάρισα μέσα σε λίγες μόλις μέρες από την προηγούμενη, έρχεται να συμπληρώσει το τραγικό παζλ της εμφύλιας βίας της οποίας γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες στη χώρα μας, θρηνώντας πλέον αρκετά θύματα γυναικοκτονιών. Και δεν είναι φυσικά η «κακιά στιγμή», ούτε η ζήλια και το «πάθος» -όπως συχνά αναπαράγουν τα κυρίαρχα μέσα-, είναι η συστημική πατριαρχία που δολοφονεί σχεδόν καθημερινά πλέον και χωρίς κανένα φραγμό. Αν δεν λάβει όμως μέτρα η πολιτεία, αν δεν υπάρξουν δομές φιλοξενίας, γραμμές υποστήριξης, μια ΕΛ.ΑΣ. που δεν θα καλύπτει και δεν θα υποθάλπει τέτοια περιστατικά και μίντια που θα τιμωρούνται πραγματικά όταν αναπαράγουν την συστημική αυτή πατριαρχία, δεν θα υπάρξει ουσιαστική απελευθέρωση της κοινωνίας μας από αυτά τα δεσμά. Μίας κοινωνίας που πρέπει να μάθει όμως κι αυτή να μιλά και να μην σωπαίνει ώστε να μην γίνεται ανεκτή αυτή η φονική πια πατριαρχία».

