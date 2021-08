Τζέφρι Πάιατ: Το “ευχαριστώ” στους Έλληνες πυροσβέστες

Εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τις ελληνικές δυνάμεις για την ετοιμότητα και την άμεση ανταπόκρισή τους στις προκλήσεις του καύσωνα.

Την ευγνωμοσύνη του εξέφρασε για τη μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες που πλήττουν την ελληνική επικράτεια ο πρεσβευτής των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ.

«Την ώρα που οι Έλληνες σύμμαχοί μας αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του καύσωνα, των πυρκαγιών, των εκκενώσεων και της καταστροφής περιουσιών, εκφράζω τον θαυμασμό μου για το θάρρος σας και ευγνωμοσύνη στους πυροσβέστες, το προσωπικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, την αστυνομία, την κυβέρνηση και τους εθελοντές που εργάζονται για να μας κρατήσουν όλους ασφαλείς» επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

As our Greek allies face the challenges of a heatwave, fires, evacuations & destruction of property, I offer my admiration for your courage & gratitude to firefighters, Hellenic armed forces personnel, police, gov't leaders & volunteers working to keep all of us safe.