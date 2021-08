Κοινωνία

Missing Alert για 43χρονη

Ανησυχία και κινητοποίηση για την γυναίκα που αγνοείται επί πολλές ημέρες.

Δεύτερο missing alert μέσα στην Τετάρτη εξέδωσε το Το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Την 01/07/2021, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Κω, η Καραγεωργίου Διονυσία, 43 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Καραγεωργίου Διονυσίας και προχώρησε σήμερα, 4/8/2021, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Καραγεωργίου Διονυσία έχει ύψος 1,58 μ., έχει 58 κιλά βάρος, έχει μαύρα κοντά μαλλιά και πράσινα μάτια. Φορούσε άσπρη κοντή φούστα, άσπρη μπλούζα και αθλητικά παπούτσια. Έχει τατουάζ λουλούδι στην μέση της.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ".

