Τεχνολογία - Επιστήμη

Βαρυμπόμπη - Λέκκας: η θερμοκρασία έφθασε στους 600 βαθμούς Κελσίου!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έδειξαν οι μετρήσεις για την μείωση της υγρασίας και την καύσιμη ύλη που προσέφεραν στην φωτιά τα υλικά στα σπίτια που βρίσκονταν μέσα στο δάσος.

Για τα πύρινα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει σε διάφορα σημεία της χώρας, με πιο σοβαρά τις τελευταίες ώρες της Εύβοιας και της Ηλείας, καθώς και για την καταστροφική πυρκαγιά στη Βαρυμπόμπη, μίλησε ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιος Λέκκας.

Ο κ. Λέκκας τόνισε ότι υπάρχει ένα «εκρηκτικό» μείγμα υψηλών θερμοκρασιών και πυρκαγιών. Ο καύσωνας δημιούργησε την καύσιμη ύλη, καθώς δεν υπήρχε καθόλου υγρασία. Συνεπώς, τα φυτά ήταν έτοιμα για ανάφλεξη. Σε κάθε μεγάλη πυρκαγιά των τελευταίων τριών ημερών τα κύρια αίτια ήταν οι μεγάλες θερμοκρασίες και η έλλειψη υγρασίας. Επομένως, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σαν «πυριτιδαποθήκη», έτοιμη για ανάφλεξη.

«Κάναμε ειδικές δοκιμές στο έδαφος και διαπιστώσαμε ότι η υγρασία είχε υποχωρήσει μισό μέτρο από την επιφάνεια. Οι συνθήκες ήταν αρκετά ώριμες για να γίνει ανάφλεξη.»

Σχετικά με τις επόμενες ημέρες, που θα συνεχιστεί ο καύσωνας, ο καθηγητής είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ ότι «μας περιμένει ένας εφιάλτης διαρκείας» και έκανε έκκληση να απαγορεύεται κάθε χρήση φωτιάς στους υπαίθριους χώρους των σπιτιών.

«Ένα σημαντικό συμπέρασμα από την έρευνα πεδίου που κάναμε στη Βαρυμπόμπη ήταν ότι οι οικίες που ήταν μέσα στο δάσος είχαν διπλάσια ικανότητα να προσφέρουν καύσιμη ύλη από ό,τι το ίδιο το δάσος. Από τις λιωμένες ζάντες των αυτοκινήτων φαίνεται πως η θερμοκρασία έφτασε τους 600 βαθμούς Κελσίου.»

Ο κ. Λέκκας σημείωσε, επίσης, ότι «πρέπει να επιβληθεί με νόμο η αφαίρεση κομμένων δέντρων δίπλα από κατοικίες».

Τέλος, για το πώς ξεκίνησε η φωτιά είπε ότι συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία και θα τα εξετάσουν τις επόμενες ώρες, προκειμένου να συνθέσουν την εικόνα της αρχής της πυρκαγιάς και της εξάπλωσής της τις πρώτες ώρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές στην Τουρκία: Καίγεται ο θερμοηλεκτρικός σταθμός του Μίλας (βίντεο)

“Ύμνος εις την Ελευθερίαν”: Η ιστορία του Εθνικού Ύμνου

Φωτιές: ο Copernicus χαρτογραφεί τις καμένες εκτάσεις