Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: σε πύρινο κλοιό ο αρχαιολογικός χώρος (εικόνες)

Τιτάνια προσπάθεια για να μην “περάσουν” οι φλόγες. Βυθίστηκε στο σκοτάδι η περιοχή. Αλλάζουν διαρκώς φορά οι άνεμοι. Εκκένωση χωριών και στην ευρύτερη περιοχή. Έκτακτες συσκέψεις και μέτρα.

Τιτάνια μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες στην Ηλεία και ειδικότερα στο μέτωπο που καίει κοντά στην αρχαία Ολυμπία. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά βρίσκεται ένα χιλιόμετρο από το μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, σε παράλληλη γραμμή.

Μάλιστα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να μη φτάσει η φωτιά στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και το αρχαιολογικό μουσείο. Παράλληλα ολόκληρη η περιοχή έχει βυθιστεί στο σκοτάδι καθώς από την φωτιά κάηκε κομβικό σημείο στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ.

Νωρίτερα το ilialive.gr ανέφερε ότι o άνεμος άλλαξε φορά και η πυρκαγιά κατευθύνεται και πάλι προς την Αρχαία Ολυμπία. Οι πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπη προσπάθεια να ανακοπεί το μέτωπο, προκειμένου να μην περάσει στον Κρόνιο Λόφο.

Σύμφωνα με το ilialive.gr τουλάχιστον 20 σπίτια σε Πελόπιο, Πλάτανο και Καυκανιά και περιουσίες έχουν παραδοθεί στις φλόγες, καθώς η φωτιά σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της. Ήδη, έχουν εκκενωθεί τουλάχιστον επτά οικισμοί με τους κατοίκους να απομακρύνονται προς ασφαλή σημεία.

Στην περιοχή επιχειρούν 160 πυροσβέστες, 50 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, που συνεχίζουν να δίνουν τιτάνια μάχη, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, αφού πυροσβέστες θα καταφτάσουν και από άλλες περιοχές της χώρας.

Κατά την έκτακτη ενημέρωση, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε ότι επτά πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, εκ των οποίων 4 στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας. Οι προσπάθειες των αρχών εστιάζουν στον περιορισμό του μετώπου στο Πελόπιο, όπου η έκτασή του υπολογίζεται στο 1 χιλιόμετρο.



Σε κατάσταση επιφυλακής έχει τεθεί ο αρχαιολογικός χώρος της Ολυμπίας, ενώ έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα πυρόσβεσης της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, που ρίχνει προληπτικά νερό στην περιοχή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν τις προσπάθειες να κρατήσουν μακριά τη φωτιά, ενώ μηχανήματα έργου ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες.

Παράλληλα, έγινε σύσκεψη στο δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας, υπό την προεδρία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με αφορμή το πύρινο μέτωπο στην περιοχή, στην οποία μετείχαν μεταξύ άλλων ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Γιώργος Γεωργιόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Βασίλης Γιαννόπουλος, οι επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας κ.ά.





Στην Αρχαία Ολυμπία βρίσκεται και η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη που θέλει να έχει άμεση εποπτεία της κατάστασης στον αρχαιολογικό χώρο.



«Ότι είναι δυνατόν να γίνει για την προστασία του μουσείου της Αρχαίας Ολυμπίας και του αρχαιολογικού χώρου από τη φωτιά, γίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Επίσης, σημείωσε ότι «το σύστημα πυροπροστασίας δουλεύει κανονικά, ενώ η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία είναι σε απόλυτο συντονισμό και ανοίγονται αντιπυρικές ζώνες».

Σε ετοιμότητα ασθενοφόρα στην Αρχαία Ολυμπία



Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν αναπτυχθεί, λόγω της φωτιάς, σε ασφαλή σημεία στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, προκειμένου να παράσχουν βοήθεια όπου χρειαστεί.



Επίσης, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στην Αρχαία Ολυμπία, εξ αιτίας του πυκνού καπνού, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του κέντρου υγείας θα μετακινηθεί, με απόφαση του διοικητή της 6ης υγειονομικής περιφέρειας, Γιάννη Καρβέλη, στο νοσοκομείο του Πύργου, στο οποίο θα αντιμετωπίζονται όλα τα επείγοντα περιστατικά.



Όπως δήλωσε ο Γιάννης Καρβέλης στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, σχετικά με την συγκεκριμένη απόφαση, «δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε την ασφάλεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού».



Επίσης, σύμφωνα με τον διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ, «έχει ήδη ενημερωθεί το ΕΚΑΒ, ώστε οτιδήποτε προκύψει, να μεταφερθεί νοσοκομείο του Πύργου».



Παράλληλα, ο Γιάννης Καρβέλης είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «είναι ενήμερο το υπουργείο Υγείας για όλες τις ενέργειες και βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια».

Εκκενώθηκαν περιοχές



Η Πυροσβεστική έδωσε εντολή εκκένωσης της Αρχαίας Ολυμπίας. Οι πολίτες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Μουριά και Αρχαία Πίσα και Ε.Ο. Τρίπολης- Ολυμπίας. Εντολή εκκένωσης δόθηκε και για το Λιντζόι, όπως και για το Λινάρι. Λεωφορεία μετέβησαν στην περιοχή, απομακρύνοντας πολίτες που δεν διαθέτουν δικό τους όχημα, ενώ οι εκκενώσεις έχουν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Εκκενώθηκαν και τα ξενοδοχεία που διέμεναν τουρίστες



«Τα πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα επιχειρούν σε απόσταση μόλις δύο χιλιόμετρων από την Αρχαία Ολυμπία και μαζί με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή, καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν την φωτιά μακριά από την πόλη», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Χάρης Σπηλιόπουλος.



Η κατάσταση, ανέφερε, είναι πολύ δύσκολη σε όλο τον δήμο και ένα άλλο μέτωπο οδηγείται προς τις κοινότητες. Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι η εκκένωση της Αρχαίας Ολυμπίας όπως και των ξενοδοχείων που διέμεναν τουρίστες, έγινε άμεσα.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχαν εγκλωβισμένοι στο Οινοποιείο Ολύμπια Γη στο Κοσκινά Αρχαίας Ολυμπίας, ωστόσο η Πυροσβεστική κατάφερε να τους απομακρύνει με ασφάλεια. Η πυροσβεστική προσπαθεί να δημιουργήσει κλοιό προστασίας γύρω από την αρχαία Ολυμπία, ενώ η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα τον Κρόνιο λόφο που είχε υποστεί σημαντικές ζημιές από τις πυρκαγιές του 2007.



Συναγερμός έχει σημάνει και προς την περιοχή του Λαντζοΐου, καθώς ο άνεμος άλλαξε κατεύθυνση και έστρεψε την πυρκαγιά προς εκεί, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή εκκένωσης.