Καιρός: καύσωνας με 45άρια και συννεφιά την Πέμπτη

Αυξημένο σε πολλές περιοχές το αίσθημα δυσφορίας, λόγω των θερμοκρασιών. Που αναμένονται τοπικές βροχοπτώσεις. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα κεντρικά και βόρεια από νωρίς το απόγευμα και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι γρήγορα σε νότιους-νοτιοδυτικούς, έως 5 μποφόρ. Στα κεντρικά και νότια θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι, 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και πιο συγκεκριμένα θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 39 με 42 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 43 και κατά τόπους τους 44 με 45 βαθμούς και στις νησιωτικές περιοχές τους 38 με 41 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας και στα νησιά πάνω από 27 βαθμούς Κελσίου, εντείνοντας το αίσθημα δυσφορίας.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μποφόρ, από νωρίς το απόγευμα νοτιοδυτικοί, έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 27 έως 43 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν από αργά το απόγευμα. Θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι, 3-4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιάδες, έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν από νωρίς το απόγευμα στη Μακεδονία, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3-4 μποφόρ κι από το μεσημέρι νότιοι, τοπικά 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 22 έως 40 βαθμούς Κελσίου, κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία έως 42 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με παροδικές τοπικές νεφώσεις στα βόρεια από νωρίς το απόγευμα. Θα πνέουν άνεμοι αρχικά μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι οι άνεμοι θα είναι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 4 με 5 και στα νότια βορειοδυτικοί, έως 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 27 έως 40 βαθμούς Κελσίου στα νησιά. Στα ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 41 και κατά τόπους στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο έως 43 με 44 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με παροδικές τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά. Θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ, από νωρίς το απόγευμα δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 4 με 5 και στον Κορινθιακό έως 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 26 έως 43-45 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου, στην Κρήτη τοπικά έως 41 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 28 έως 41 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Για την Παρασκευή προβλέπεται, αρχικά στα βορειοδυτικά και σταδιακά και στα υπόλοιπα βόρεια τμήματα, να αναπτυχθούν νεφώσεις και να εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους έντονα. Στην κεντρική και νότια Ελλάδα, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί, 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ στα βόρεια σε βόρειους 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και πιο συγκεκριμένα θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και στις περισσότερες νησιωτικές περιοχές τους 35 με 38 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 39 με 41 βαθμούς. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε αρκετές περιοχές της νότιας ηπειρωτικής χώρας και στα νησιά πάνω από 25 βαθμούς Κελσίου.

