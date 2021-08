Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Που οφείλεται η σταθεροποίηση στο ιικό φορτίο στα λύματα

Τι αποκάλυψε ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.



Σταθεροποιητική τάση συγκέντρωσης του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης παρατηρείται στις τελευταίες μετρήσεις για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΥΑΘ), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Δευτέρας 02/08 και της Τρίτης 03/08, είναι:

Οριακά σταθερή (-25%), σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων του Σαββάτου 31/07 και της Κυριακής 01/08

(-25%), σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων του Σαββάτου 31/07 και της Κυριακής 01/08 Οριακά σταθερή (-21%), σε σχέση με τη μέση τιμή της προηγούμενης Δευτέρας 26/07 και Τρίτης 27/07

«Υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης του ιικού φορτίου, στα όρια της πειραματικής αβεβαιότητας, οι οποίες όμως εφόσον επιβεβαιωθούν τις επόμενες μέρες, σαφώς και θα πρέπει να συνεκτιμηθούν με το γεγονός ότι σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού φεύγει από την πόλη τον Αύγουστο, πλέον όχι απλά τα σαββατοκύριακα, αλλά για τις θερινές του διακοπές», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

Αυτή την περίοδο, όπως εξήγησε, «η αρκετά περιορισμένη κίνηση στην πόλη -είτε μιλάμε για χώρους ψυχαγωγίας, είτε για εργασιακούς χώρους, εμπορικά καταστήματα, μέσα μεταφοράς- δεν ευνοεί την υπερμετάδοση του ιού, γι' αυτό και οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στις τουριστικές περιοχές όπου κινούνται, να αποφεύγουν τον συνωστισμό και να τηρούν τα μέτρα αυτοπροστασίας, για να μην εκτεθούν στον ιό, μεταφέροντάς τον στη συνέχεια στα αστικά κέντρα και στους οικείους τους»

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

