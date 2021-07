Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Τι δείχνουν τα λύματα για το ιικό φορτίο

Τι δείχνουν οι μετρήσεις για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ. Τι λένε οι ειδικοί.

Χωρίς σημαντική διαφοροποίηση σε ημερήσια βάση μετρήθηκε η συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης στις τελευταίες αναλύσεις της εβδομάδας, που διεξήγαγε η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή, της Τετάρτης 28/07 και της Πέμπτης 29/07 είναι:

Σταθερή (-7,2%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Δευτέρας 26/07 και της Τρίτης 27/07.

Οριακά σταθερή (-25,4%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης 21/07 και Πέμπτης 22/07

«Η έντονη -λόγω καλοκαιρινών διακοπών- κινητικότητα των πολιτών και δη των ασυμπτωματικών φορέων του ιού, που δεν γνωρίζουν ότι νοσούν, είναι αυτή την περίοδο σημαντική παράμετρος που επηρεάζει την τιμή του ιικού φορτίου στα λύματα της Θεσσαλονίκης από μέρα σε μέρα. Είναι όμως και καθοριστική παράμετρος σε πόλεις και τουριστικούς προορισμούς, όπου οι καθημερινές αφίξεις και αναχωρήσεις επισκεπτών αλλοιώνουν διαρκώς και σε μεγάλο βαθμό την πληθυσμιακή τους σύνθεση και διαμορφώνουν την επιδημιολογική εικόνα τους», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου. «Όπως κάποιοι δίχως να γνωρίζουν πως είναι φορείς μεταδίδουν τον ιό στα μέρη που παραθερίζουν, αντίστοιχα άνθρωποι που μολύνονται στις διακοπές τους και επιστρέφουν στην πόλη δημιουργούν νέες εστίες μετάδοσης», εξήγησε ο πρύτανης του ΑΠΘ.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

