Κορονοϊός - Λύματα: Σε ποιες περιοχές “εκτοξεύτηκε” το ιικό φορτίο

Πού αυξήθηκε το ιικό φορτίο την τελευταία εβδομάδα. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων.

Μαζί με τα νέα κρούσματα και την γεωγραφική κατανομή σε όλη τη χώρα ανακοινώνονται και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ.

Ειδικότερα, αυξητικές ή σταθεροποιητικές τάσεις, παρατηρήθηκαν στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των εννέα από τις δώδεκα περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ, την εβδομάδα 19 έως 25 Ιουλίου, σε σχέση με την εβδομάδα 12 έως 18 Ιουλίου.

Οι καθαρά αυξητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στην Πάτρα (+65%), στα Χανιά (+106%), στην Αλεξανδρούπολη (+141%) και στο Βόλο (+218%), ενώ οριακές ήταν οι αυξήσεις στην Περιφέρεια Αττικής (+12%), στο Ηράκλειο (+19%) και στη Λάρισα (+25%). Σταθερό παρέμεινε το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στη Θεσσαλονίκη (+5%). Σημαντική αύξηση στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκε στην Ξάνθη, η οποία όμως δεν αξιολογείται ποσοτικά σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της προηγούμενης εβδομάδας (12-18/07/21) λόγω των εξαιρετικά χαμηλών και οριακά ανιχνεύσιμων επιπέδων του ιικού φορτίου τότε. Πτωτικές μεταβολές παρατηρήθηκαν σε τρεις από τις δώδεκα περιοχές του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων, και συγκεκριμένα στον ;Aγιο Νικόλαο (-36%), στα Ιωάννινα (-38%) και στο Ρέθυμνο (-63%).

Περιφέρεια Αττικής: Το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της Περιφέρειας Αττικής παρουσίασε σταθεροποιητικές τάσεις, με στατιστικά μη σημαντική μεταβολή (+12%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Θεσσαλονίκη: Το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρέμεινε σταθερό (+5%). Επισημαίνεται ότι για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μείωση του ιικού φορτίου την Κυριακή σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.

Λάρισα: Την τελευταία εβδομάδα, 19-25/07/21, παρατηρήθηκε οριακή αύξηση (+25%) στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στη Λάρισα σε σχέση με την εβδομάδα 12-18/07/21.

Βόλος: Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση (+218%) στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στο Βόλο.

Ηράκλειο: Καταγράφηκε οριακή αύξηση (+19%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σχέση με την εβδομάδα 12-18/07/21. Η συγκέντρωση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της πόλης συνεχίζει να χαρακτηρίζεται μέτρια προς σχετικά υψηλή.

Χανιά: Συνεχίσθηκε η αύξηση (+106%), του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων. Η συγκέντρωση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της πόλης χαρακτηρίζεται μέτρια.

Ρέθυμνο: Την τελευταία εβδομάδα, 19-25/07/21, στην πόλη του Ρεθύμνου καταγράφηκε μείωση (-63%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σύγκριση με την εβδομάδα 12-18/07/21. Παρά τη μείωση, οι τιμές του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της πόλης εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται σχετικά υψηλές.

Άγιος Νικόλαος: Καταγράφηκε μείωση (-36%) στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων. Το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παραμένει σε σχετικά χαμηλά προς μέτρια επίπεδα.

Πάτρα: Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση (+65%) στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 12-18/07/21. Η αύξηση συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα.

Ξάνθη: Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στην Ξάνθη σε σχέση με τις οριακά ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις που καταγράφηκαν την εβδομάδα 12-18/07/21. Σημειώνεται ότι δεν αξιολογείται ποσοτικά η ποσοστιαία μεταβολή από εβδομάδα σε εβδομάδα, καθώς οι συγκεντρώσεις της προηγούμενης εβδομάδας (12-18/07/21) ήταν εξαιρετικά χαμηλές, στο όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου.

Αλεξανδρούπολη: Την τελευταία εβδομάδα, 19-25/07/2021, παρατηρήθηκε περαιτέρω αύξηση (+141%) στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στην Αλεξανδρούπολη σε σχέση με την εβδομάδα 12-18/07/21.

Ιωάννινα: Το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα παρουσίασε μείωση (-38%).

