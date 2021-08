Κοινωνία

Δήμαρχος Διονύσου στον ΑΝΤ1: καίγονται σπίτια στο Κρυονέρι

Τι είπε ο Γιάννης Καλαφατέλης για την κατάσταση στην περιοχή, λίγο πριν από την δύση του ηλίου.

«Ζούμε μια κόλαση», είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο Δήμαρχος Διονύσου, Γιάννης Καλαφατέλης, αναφορικά με τα πύρινα μέτωπα που μαίνονται στην Βαρυμπόμπη, το Κρυονέρι και την ευρύτερη περιοχή,

Όπως είπε στην Μαρία Σαράφογλου, «Οι φωτιές είναι στα πρώτα σπίτια, είναι στις αυλές των σπιτιών».

«Το Κρυονέρι περιβάλλεται από δύο μέτωπα. Μέχρι την δύση του ηλίου πρέπει να σβήσει η φωτιά», είπε ο κ. Καλαφατέλης, ζητώντας ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

