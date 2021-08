Αθλητικά

Λιονέλ Μέσι: “Διαζύγιο” με Μπαρτσελόνα

Η ποδοσφαιρική "βόμβα" του καλοκαιριού έπεσε στην Βαρκελώνη.

Χωρίζουν οι... δρόμοι του Λιονέλ Μέσι και της Μπαρτσελόνα.

Το "διαζύγιο" ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι οριστικό όπως ανακοίνωσαν και επισήμως οι Καταλανοί.

H Mπαρτσελόνα στην… ιστορική αυτή ανακοίνωση αναφέρει πως αρχικά υπήρχε συμφωνία με τον Λιονέλ Μέσι για ανανέωση του συμβολαίου αλλά οι υπογραφές δεν έπεσαν για οικονομικούς και άλλους λόγους!

«Παρά το γεγονός ότι Μπαρτσελόνα και Μέσι είχαν φτάσει σε μία αρχική συμφωνία και η ξεκάθαρη επιθυμία των δύο πλευρών να υπογράψουν σήμερα ένα νέο συμβόλαιο, αυτό δεν κατέστη δυνατό, εξαιτίας των αυστηρών οικονομικών κανονισμών που έχει θέσει η La Liga.

Ως αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής, ο Μέσι δεν μπορεί να παραμείνει στην Μπαρτσελόνα. Οι δύο πλευρές αισθάνονται λυπημένες που δεν ευοδώθηκε η συνέχεια της συνεργασίας τους. Η Μπαρτσελόνα εγκάρδια εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον Μέσι για την αμέριστη συμβολή του στο να μεγαλώσει ως σύλλογος και του εύχεται ό,τι καλύτερο για το μέλλον του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο», αναφέρουν οι Καταλανοί.

Ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί τη ζωντανή ιστορία των Καταλανών, έχοντας διαρκεί παρουσία στην ανδρική ομάδα από το 2004 και έπειτα! Έχει καταγράψει 778 εμφανίσεις, μετρώντας 672 γκολ και 305 ασίστ, όντας ο ρέκορντμαν στην ιστορία του συλλόγου και της La Liga σε δεκάδες κατηγορίες! Με τους «μπαλουγκράνα» έχει σηκώσει 10 πρωταθλήματα, 7 Κύπελλα, 7 Σούπερ Καπ Ισπανίας, 4 Champions League, 3 Σούπερ Καπ Ευρώπης και 3 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων.

