Φωτιές: νύχτα αγωνίας στα μεγάλα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα (εικόνες)

Ολονύχτιες μάχες με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε Βαρυμπόμπη, Εύβοια, Ηλεία, Μεσσηνία και Φωκίδα.

Δεκάδες είναι τα πύρινα μέτωπα που μαίνονται σε όλη τη χώρα, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν τιτάνιο αγώνα για να τα ελέγξουν.

Εντολή για άμεση εκκένωση σε Καπανδρίτι, Πολυδένδρι και Άγιο Στέφανο δόθηκε στις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, Θανάσης Αυγερινός., όπως είπε μετά από σχετική εντολή των επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων. Όπως είπε ο κ. Αυγερινός, έχουν καεί πολλά σπίτια στην περιοχή της Δροσοπηγής, ενώ πολλά ακίνητα έχουν παραδοθεί στην πυρά και στην περιοχή των Αφιδνών.





Λίγο μετά τις 22:30 η φωτιά που μαίνεται στους πρόποδες της Πάρνηθας, πέρασε στην απέναντι πλευρά της Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαμίας, στο ύψος των Αφιδνών με διάσπαρτες εστίες, ενώ έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από ιατρικές πηγές, για δύο εθελοντές πυροσβέστες που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωση και η μεταφορά τους στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Δυο άλλοι εθελοντές πυροσβέστες έχουν ελαφριά εγκαύματα. Ακόμη αρκετοί τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε δύο νοσοκομεία.





Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στην Εύβοια καθώς τα πύρινα μέτωπα συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο και πολλά από αυτά είναι ανεξέλεγκτα. Τα χωριά Σκεπαστή και Κεραμειά, στην ανατολική πλευρά των μετώπων της φωτιάς στη Βόρειο Εύβοια, είναι περικυκλωμένα από τις φλόγες. Η φωτιά κινείται με μεγάλη ταχύτητα και έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, πεζοπόρα τμήματα, αλλά και χωματουργικά μηχανήματα προσπαθώντας να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τα σπίτια.

«Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση με τις φωτιές στη Μεσσηνία», ανέφερε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης, Στάθης Αναστασόπουλος αφού, όπως είπε, «αργά το απόγευμα της Πέμπτης, εκδηλώθηκαν δύο νέες φωτιές, στις περιοχές Μουζάκι και Άνθεια». Πύρινο μέτωπο ξέσπασε και κοντά στην Καλαμάτα, όπου επιχειρούν επίγειες δυνάμεις αλλά και εθελοντές.





Δραματικές διαστάσεις έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην Ελαία Φωκίδας. Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, ωστόσο βοηθούμενη από τους ισχυρούς ανέμους, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και απείλησε κατοικημένες περιοχές. Μετά την Ελαία και την Καλλιθέα, όπου υπάρχουν αναφορές για σπίτια που κάηκαν, το πύρινο μέτωπο κινήθηκε προς τα χωριά Άγιος Σπυρίδωνας και Τολοφώνα Ερατεινής, όπου οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν από το “112” να απομακρυνθούν.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες αναμένεται να δώσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ηλεία. Τα ενεργά μέτωπα που προβληματίζουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις είναι δυο, ένα στην περιοχή Χελιδόνι προς Κρυονέρι Αρχαίας Ολυμπίας και το δεύτερο προς την περιοχή Λάλα. Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί σχεδόν 19 χωριά, ενώ, σύμφωνα με νεότερες εξελίξεις, υπάρχουν νέες αναζωπυρώσεις στη Μουριά και στα Κάμενα.

«Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Μετά από 10 ημέρες καύσωνα καλούμαστε να διαχειριστούμε ταυτόχρονα δεκάδες πυρκαγιές. Τρεις από αυτές είναι τεραστίων διαστάσεων. Η προτεραιότητά μας είναι πάντα η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής», ανέφερε ξεκινώντας το τηλεοπτικό του μήνυμά ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος προειδοποίησε ότι η νύχτα είναι απειλητική, λέγοντας χαρακτηριστικά «τα δύσκολα είναι μπροστά μας». Ακόμη, επεσήμανε ότι υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για 6 Περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική.





