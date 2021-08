Φωκίδα

Φωτιά στη Φωκίδα: Εφιαλτική νύχτα, εκκένωση χωριών (εικόνες)

Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Μήνυμα από το “112” για την απομάκρυνση κατοίκων.

Δραματικές διαστάσεις έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην Ελαία Φωκίδας. Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, ωστόσο βοηθούμενη από τους ισχυρούς ανέμους, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και απείλησε κατοικημένες περιοχές.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης δόθηκε εντολή να εκκενωθεί η Τολοφώνα, με μηνύματα που πήραν στα κινητά τους από το “112” της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας οι κάτοικοι που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Δωρίδας.

Νωρίτερα, είχαν εκκενωθεί τα χωριά Ελαία και Καλλιθέα, σε δύο φάσεις, καθώς η φωτιά πέρασε δίπλα και έκαψε σπίτια περιφερειακά των χωριών.

«Βασικό μας μέλημα είναι να σώσουμε τους ανθρώπους, για αυτό προχωράμε και σε ασφαλείς εκκενώσεις των χωριών», δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Δελμούζος και σημείωσε «οι ισχυροί άνεμοι της περιοχής οδηγούν τη φωτιά προς την παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα. Η νύχτα θα είναι μακριά απόψε».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τεράστιο μέτωπο της φωτιάς έχει γίνει ορατό από την απέναντι πλευρά του Κορινθιακού, στην περιοχή της Ακράτας.

Εικόνες: fokidanews.gr

