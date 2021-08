Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης μετά την ήττα του Ναδάλ

Πώς η ήττα του Ισπανού θρύλου Ράφα Ναδάλ έφερε τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα στο Νο3 της ATP.

Η ήττα του Ράφα Ναδάλ από τον Νοτιοαφρικανό, Λόϊντ Χάρις με 6-4, 1-6, 6-4 στο τουρνουά που διεξάγεται στην Ουάσινγκτον, είχε άμεσο αντίκτυπο στον... Στέφανο Τσιτσιπά.

Παρά το γεγονός, ότι μετά τον αποκλεισμό του από το μονό και το διπλό μεικτό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν έχει αγωνισθεί, ο «Tsitsifast» θα βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στο Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, που θ΄ ανακοινωθεί την ερχόμενη Δευτέρα (09/08) από την ATP.

Κι΄ αυτό, επειδή ο Ισπανός πρωταθλητής έμεινε εκτός προημιτελικών στο τουρνουά της αμερικανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να «πέσει» στους 7.815 βαθμούς, ενώ ο Τσιτσιπάς θα φθάσει στους 8.115 βαθμούς.

