Φωτιές: Ενημέρωση Χαρδαλιά για τα πύρινα μέτωπα

Σε 56 ανέρχονται οι ανοιχτές πυρκαγιές που αντιμετωπίζουν. Ποια είναι η κατάσταση σε Αττική και βόρεια Εύβοια.

Σε 56 ανέρχονται οι ανοιχτές πυρκαγιές που αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Οι σημαντικότερες απ' αυτές που είναι σε εξέλιξη βρίσκονται σε Αττική, Εύβοια, Μεσσηνία, Ανατολική Μάνη, Τολοφώνα Φωκίδας, Γρεβενά και Ηλεία, όπου σήμερα αντιμετωπίζουν νέο μέτωπο και στην Αρχαία Ολυμπία το οποίο, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να ληχθεί.

Όσον αφορά τις πυρκαγιές στην Αττική, είπε ότι η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Βασιλικά Πάρνηθας, είναι σε εξέλιξη. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα πέρασε στην εθνική οδό, ενώ προσέθεσε ότι αντιμετωπίζουν διάφορα μέτωπα και στις δύο πλευρές της εθνικής οδού, κυρίως στις Αφίδνες, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία και στο ύψος του Αγίου Στεφάνου προς τη λίμνη του Μαραθώνα, προκαλώντας ζημιές σε επιχειρήσεις και οικίες. Ακόμη, τόνισε ότι η κατάσβεση πλέον αφορά και την κατάσβεση κατοικιών, αλλά και επιχειρήσεων, κυρίως στον παράδρομο της εθνικής οδού. «Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την προστασία των κρίσιμων υποδομών. Μέχρι αυτή τη στιγμή, μέσω του 112 αποστείλαμε 13 μηνύματα για εκκένωση οικισμών, αλλά και οδηγίες για την ασφάλεια των κατοικιών. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 40 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 150 οχήματα. Στην Αττική θα έχουμε σταδιακή ενίσχυση των δυτικών ανέμων με ριπές που αναμένεται τις επόμενες ώρες να φτάσουν τα 6 μποφόρ. Ήδη η πυρκαγιά έχει περάσει και προς τη Λίμνη Μαραθώνα με μεγάλο θερμικό φορτίο και κάνουμε τιτάνια προσπάθεια για να ανακόψουμε», σημείωσε.

Σχετικά με την δασική πυρκαγιά στην βόρεια Εύβοια, ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη μεγάλο μέτωπο, και επιχειρούν 240 πυροσβέστες, ενώ τόνισε ότι τα εναέρια μέσα ενισχύονται καθώς, όπως είπε, ήδη επιχειρεί το ρωσικό Beriev στο Μαντούδι σε μια προσπάθεια για τον περιορισμό της πορείας της πυρκαγιάς. «Η πυρκαγιά έχει λάβει επικίνδυνες διαστάσεις και κινείται προς διάφορες κατευθύνσεις στο απότομο ανάγλυφο του ορεινού όγκου της βόρειας Εύβοιας. Στην Εύβοια οι άνεμοι θα είναι κυρίως ορειοδυτικοί με ριπές έως 6 bf. Κύριος στόχος μας παραμένει η αποκοπή του μετώπου προς τη νότια πορεία του», επισήμανε.

Αναφορικά με την Αρχαία Ολυμπία, ο κ. Χαρδαλιάς εξήγησε ότι αντιμετωπίζουν σήμερα και νέο μέτωπο σε δασική έκταση και επιχειρούν 310 πυροσβέστες. Μέχρι στιγμής μέσω του 112 έχουν εκκενωθεί συνολικά 32 οικισμοί στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας. Στην Αρχαία Ολυμπία οι άνεμοι θα είναι κυρίως Βορειοδυτικοί με ριπές έως 5 bf.

Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε ξεχωριστά στο ζήτημα της ηλεκτροδότησης στην Αττική, καθώς όπως εξήγησε, τόσο ο καύσωνας των προηγούμενων ημερών όσο και οι πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα έχουν επιβαρύνει σημαντικά την ομαλή τροφοδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος. «Αυτή τη στιγμή καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια από όλες τις δυνάμεις για να μην έχουμε εκτεταμένη βλάβη στο κέντρο Υπερυψηλής Τάσης στο Κρυονέρι, ενώ ο ΑΔΜΗΕ σε σχετική ανακοίνωση ενημερώνει ότι σήμερα 6 Αυγούστου αναμένεται να πραγματοποιηθούν μετά από σχετική εντολή και συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ εκ περιτροπής διακοπές ηλεκτροδότησης στην Αττική οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διατήρηση του ισοζυγίου παραγωγής- ζήτησης προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της ηπειρωτικής χώρας», υπογράμμισε.

«Συνεχίζουμε την προσπάθεια ώρα με την ώρα για να αντιμετωπίσουμε τις πολλαπλές πυρκαγιές που έχουμε και σήμερα και ζητούμε τη συνεργασία σας για μια ακόμη φορά καθώς οι συνθήκες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Παρακαλώ για την υιοθέτηση κάθε οδηγίας των αρχών», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

