Φωτιές – Λέκκας στον ΑΝΤ1: Γινόμαστε Αφρική, ερημοποιούμαστε

Μεγάλος ο πλημμυρικός κίνδυνος μετά τις πυρκαγιές. Τι είπε για τα πύρινα μέτωπα.



Για τα πύρινα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει σε διάφορα σημεία της χώρας, με ιδιαίτερα σοβαρό να είναι αυτό στην Αττική που μαίνεται για πολλοστή ημέρα, μίλησε ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιος Λέκκας, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί».



Όπως είπε ο κ. Λέκκας η αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης είναι πολύ δύσκολη, με τις θερμοκρασίες να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα η κατάσβεση της φωτιάς σε τέτοιες συνθήκες να γίνεται σχεδόν αδύνατη.



«Ελπίζουμε οι συνθήκες να γίνουν καλύτερες για να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές», είπε. Παράλληλα, σημείωσε ότι στην συνέχεια, αφού σβήσει η φωτιά, ο πλημμυρικός κίνδυνος είναι μεγάλος.



«Καλούμαστε να σχεδιάσουμε κάτω από αυτές τις νέες συνθήκες που απαιτούν νέα δεδομένα και ερευνητικές προσπάθειες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «η Μεσόγειος θα πληγεί από αυτή την περιβαλλοντική κρίση.



«Σιγά σιγά γινόμαστε Αφρική, ερημοποιούμαστε», όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και άλλες περιοχές της Μεσογείου, τόνισε ο κ. Λέκκας.

