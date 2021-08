Κοινωνία

Προκαταρκτική έρευνα για την δικηγόρο που “προσευχόταν” να καεί η Εκάλη και το Καστρί

Θα διερευνηθεί εάν η εν λόγω δικηγόρος εάν έχει τελέσει ποινικά αδικήματα. Έχει ήδη παραπεμφθεί στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο του ΔΣΑ.



Η προϊσταμένη της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, έδωσε εντολή να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα για τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Αθηναίας δικηγόρου, η οποία μεταξύ των άλλων ανέγραφε «να καούν και η Εκάλη και το Καστρί γιατί μόνο έτσι θα πέσει αυτή η άχρηστη κυβέρνηση».

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, θα διερευνηθεί εάν η εν λόγω δικηγόρος εάν έχει τελέσει ποινικά αδικήματα όπως προτροπή σε τέλεση πλημμελήματος ή κακουργήματος.

Η εν λόγω δικηγόρος έχει παραπεμφθεί στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) για τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε μια εκ των αναρτήσεων της, η δικηγόρος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εγώ κάνω προσευχή και βουντού να καούν και η Εκάλη και το Καστρί, γιατί μόνο έτσι θα πέσει αυτή η άχρηστη κυβέρνηση».

