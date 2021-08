Συνταγές

Φωτιές: εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη σε Αττική και Εύβοια

Οι εκτάσεις που έχουν καεί σε αυτές τις 2 φωτιές είναι πολλαπλάσιες των εκτάσεων που κάηκαν συνολικά κάθε χρονιά από το 2018 και μετά!

Το Κέντρο BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) έδωσε στη δημοσιότητα ανανεωμένες εκτιμήσεις σχετικά με τις καμένες εκτάσεις στη Βαρυμπόμπη και την Εύβοια, σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες VIIRS της ευρωπαϊκής πλατφόρμας Forest Fire Information System (FFIS).

Ειδικότερα, όπως εκτιμά, η έως τώρα καμένη έκταση στην περιοχή της Αττικής ανέρχεται σε 7.615 εκτάρια και η καμένη έκταση στην Εύβοια φτάνει τα 19.794 εκτάρια (αρκετά χαμηλότερη της προηγούμενης εκτίμησης περίπου 35.000 εκτάρια). Με δεδομένο ότι ένα εκτάριο ισούται με δέκα στρέμματα, οι καμένες εκτάσεις είναι 76.150 και 197.940 στρέμματα αντίστοιχα.

Η αρχική εκτίμηση για την καμένη έκταση στον δήμο Δελφών, σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες VIIRS, είναι 1.801 εκτάρια (περίπου 18.000 στρέμματα).

Το ΕΑΑ υπογραμμίζει ότι οι τιμές αυτές αποτελούν εκτιμήσεις, καθώς οι πυρκαγιές βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Η ομάδα του BEYOND θα επανέλθει με πιο λεπτομερή αποτίμηση της καμένης έκτασης ύστερα από επεξεργασία δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης Sentinel.

Σημειώνεται ότι μέσω της πλατφόρμας Forest Fire Information System μπορεί κανείς να δει και συγκριτικά στοιχεία από το 2018 έως και σήμερα, καθώς και στοιχεία για το είδος της βλάστησης που έχει καταστραφεί.

Συγκεκριμένα, επιλέγοντας κανείς την Ελλάδα μεταξύ των χωρών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία βλέπει ότι το 2018 είχαν καεί 109.890 στρέμματα, το 2019 54.040 στρέμματα και το 2020 83.610 στρέμματα.

