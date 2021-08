Κοινωνία

Φωτιές: ενισχύεται διαρκώς η βοήθεια από ξένα κράτη

Συγκινητική βοήθεια με δυνάμεις πυρόσβεσης από πολλά κράτη. Οι ευχαριστίες από τη ΓΓΠΠ. Δείτε αναλυτικά τις ξένες δυνάμεις που ήρθαν να ενισχύσουν το έργο πυρόσβεσης.

Συνεχίζεται η ενίσχυση στο έργο κατάσβεσης από δυνάμεις ξένων χωρών μέσω της ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, η Ισπανία στέλνει 1 καναντέρ και η Αίγυπτος 2 ελικόπτερα, ενώ όπως είχε γίνει από χθες γνωστό, η Ελβετία στέλνει με τη σειρά της 3 SP με ειδικό κάδο. Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ευχαρίστησε τις χώρες με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ισπανία για την αποστολή 1 καναντέρ για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών μετά την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας από την Ελλάδα. 5 ακόμη ελικόπτερα φτάνουν στην Ελλάδα για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε Αίγυπτο για την αποστολή 2 ελικοπτέρων & Ελβετία για την αποστολή 3», αναφέρει η ΓΓΠΠ.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ευχαριστήσει ξεχωριστά όλες τις χώρες που έχουν στείλει βοήθεια στην Ελλάδα που δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Υπενθυμίζεται ότι εκτός από την Ισπανία, την Αίγυπτο και την Ελβετία, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν οι εξής χώρες:

Γαλλία με 82 πυροσβέστες καθώς και 2 αεροσκάφη Canadair

Κύπρος με 40 πυροσβέστες και 2 αεροσκάφη

Κροατία με 1 αεροσκάφος Canadair

Ουκρανία με 100 πυροσβέστες ως πεζοπόρο τμήμα

Ισραήλ με 16 πυροσβέστες

Σουηδία με 2 αεροσκάφη

Ρουμανία με 112 πυροσβέστες με 23 οχήματα

