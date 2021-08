Κοινωνία

Φωτιές - Πάρκο “Τρίτση”: Eνισχυμένη η πυρασφάλεια

Ενισχύεται η πυρασφάλεια και σε όλους τους χώρους πρασίνου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής

Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής και μέσα στις ακραίες συνθήκες που βιώνουμε εδώ και πέντε ημέρες, με τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Αττική και όλη την χώρα, η Περιφέρεια Αττικής ενισχύει την πυρασφάλεια, τόσο του μοναδικού Μητροπολιτικού Πάρκου της Αττικής, του Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης", όσο και όλων των χώρων πρασίνου αρμοδιότητάς της.

Ο Γ. Πατούλης, μετά και τις χθεσινές προσπάθειες εμπρησμού στο Πεδίον του Άρεως, ζήτησε την επιπλέον ενίσχυση των δυνάμεων πυρασφάλειας στα σημεία αρμοδιότητας της Περιφέρειας, ενώ συνέστησε σε όλους τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες να συνεργαστούν με τους Δήμους των περιοχών τους και να τους παράσχουν βοήθεια, όπου αυτό είναι δυνατό για την προστασία του αστικού και περιαστικού πρασίνου.

«Οφείλουμε τις δύσκολες αυτές ώρες, που κάποιοι έχουν βαλθεί να καταστρέψουν τους πνεύμονες πρασίνου της Αττικής μας, να είμαστε υποψιασμένοι και σε εγρήγορση. Θωρακίζουμε και προστατεύουμε κάθε πνεύμονα πρασίνου», σημείωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.

Ενισχυμένη Πυρασφάλεια στο Μητροπολιτικό Πάρκο "Α. Τρίτσης"

Προκειμένου να προστατευθεί ο μοναδικός πνεύμονας πρασίνου της Δυτικής Αθήνας, το Μητροπολιτικό Πάρκο «Α. Τρίτσης» έχει ενισχυθεί η φύλαξη του με υδροφόρα οχήματα, τα οποία βρίσκονται σε επιφυλακή σε 24ωρη βάση.

Να σημειωθεί, ότι με το ίδιο αίσθημα καθήκοντος και με γνώμονα την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, λειτουργούν και οι Υπηρεσίες του Φορέα Διαχείρισης, οι οποίες από την αρχή της αντιπυρικής περιόδου, έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας του Πάρκου.

Επιπλέον, συγκροτήθηκε άμεσα ένα σύστημα εθελοντών που με αυταπάρνηση δίνουν τις υπηρεσίες τους καθημερινά, υπό τον συντονισμό του Φορέα Διαχείρισης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες δίνονται στους δύο όμορους Δήμους, τον Δήμο Ιλίου και τον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, οι οποίοι συνδράμουν στην πυρασφάλεια του μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης" όποτε τους ζητηθεί.

