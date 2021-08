Κοινωνία

Φωτιά στην Εύβοια: νέοι απεγκλωβισμοί με πλοία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη, πολλοί πολίτες που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν οδικώς, απομακρύνθηκαν με σκάφη του Λιμενικού σε άλλα σημεία του νησιού.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Ναυτιλίας, σχετικά με τις διαδικασίες απεγκλωβισμού πολιτών από την Εύβοια, που δοκιμάζεται για 6η ημέρα από τις φωτιές, τστην διάρκεια της νύχτας, 9 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από την παραλία Μαυρίκα της Εύβοιας και μεταφέρθηκαν με σκάφος του Λιμενικού Σώματος στο Ψαροπούλι της Εύβοιας.

Ακόμη, 63 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από επιβατηγό πλοίο από το Ψαροπούλι της Εύβοιας στην Σκιάθο.

Επίσης, νωρίς το πρωί της Κυριακής, άλλα 13 άτομα μεταφέρθηκαν από το Ψαροπούλι της Εύβοιας στο Πευκί της Εύβοιας, σε περιοχή που δεν βρίσκεται αυτήν την ώρα στην δίνη της φωτιάς..

Συγκλονιστικό ειναι το βίντεο - ντοκουμέντο απο τον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών από την Λίμνη Εύβοιας, καθώς η φωτιά είχε φτάσει μέχρι την παραλία.





Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλης Φιλώρας: Ο εθελοντής πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στην Ιπποκράτειο Πολιτεία (εικόνες)

Κορονοϊός - rapid test: δωρεάν σε 34 σημεία την Κυριακή

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι