Αυγερινός: μεγάλη ανταπόκριση στο κάλεσμα ΕΕΣ και ΑΝΤ1 για βοήθεια στους πυροπαθείς (βίντεο)

Τι αναφέρει ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για το κύμα αλληλεγγύης προς τους πυρόπληκτους ανά την Ελλάδα, το οποίο γιγαντώνεται. Δες κι εσύ πως μπορείς να βοηθήσεις.



Για «συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου» στο κάλεσμα για στήριξη των πυρόπληκτων συμπολιτών μας ανά την Ελλάδα, έκανε λόγο στον ΑΝΤ1, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντώνης Αυγερινός.

Μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νικόλα Βαφειάδη, ο κ. Αυγερινός είπε ότι «κατά εκατοντάδες συρρέουν οι συμπολίτες μας, προσφέροντας οτιδήποτε χρειάζονται οι πυροπαθείς. Στέλνουμε άμεσα ότι προσφέρεται στην Εύβοια και την Ηλεία που ακόμη δοκιμάζονται»

Ο κ. Αυγερινός ανέφερε ακόμη ότι «διασωστικό όχημα του ΕΕΣ με τέσσερις εθελοντές διασώστες, μετέβη στο καταφύγιο Φλαμπούρι της Πάρνηθας και προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον πυροσβέστη, ο οποίος μεταφέρθηκε αργότερα με ελικόπτερο σε νοσοκομείο».

«Όσοι συμπολίτες μας δεν μπορούν να φέρουν τρόφιμα, νερά και είδη προσωπικής υγιεινής, για τα οποία μπορώ να πω ότι αυτήν την στιγμή υπάρχει επάρκεια, μπορούν να προσφέρουν ότι δύνανται [ενν. μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του Ερυθρού Σταυρού (δειτε τους αριθμους στο ακόλουθο σποτ)], ώστε να αξιοποιηθεί για την ανακούφιση των πληγέντων», επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΕΕΣ.





Ο κ. Αυγέρινος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την οικογένεια του ΑΝΤ1, που έχει αγκαλιάσει την εκστρατεία αλληλεγγύης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τους πυροπαθείς, ενώ αναφέρθηκε ξεχωριστά στον Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρή Κυριακού, ο οποίος, όπως είπε ο Πρόεδρος του ΕΕΣ, είχε την πρωτοβουλία για την σύμπραξη αυτή, με στόχο την προσφορά κάθε βοήθειας προς τους πυρόπληκτους συνανθρώπους μας.





